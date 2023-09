En una carta dirigida a la campaña de Gustavo Bolívar, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano exigió que este se retracte de la publicación de una serie de montajes de vallas publicitarias en las que se alude a otros aspirantes a la alcaldía de la capital del país.

Vale señalar que las vallas a las que hace mención el exministro de Defensa están inspiradas en una estrategia publicitaria de la campaña del candidato del Pacto Histórico que se promociona con la frase “I will educate your children” (Yo educaré a sus hijos, en su traducción al español. Esta hace referencia a la propuesta de Bolívar de promover el bilingüismo en las instituciones educativas del Distrito.

¡¡A este país lo salva el humor!!

RT 😅😅😅😅 pic.twitter.com/GmzlL5mu8O — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 10, 2023

Luego de la controversia que recibió esta estrategia de marketing político, Bolívar público, el pasado 10 de septiembre, una serie de montajes con sus versiones de los candidatos Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Diego Molano. Para Galán, la valla virtual indica “I´m just the name of my father” (Solo soy el nombre de mi padre), por su parte en el caso de Oviedo enuncia: “My secret love is Uribe” (Mi amor secreto es Uribe), mientras que para Molano indica: “I will kill your children” (Yo mataré a tus hijos).

En ese sentido, frente a esta última frase, el candidato Molano, por el movimiento Reconstruyamos Bogotá, le exigió que elimine la publicación de su cuenta de X y que se retracte al no tener fundamento para hacer la afirmación: “Aprenda a hacer política sin “correr la línea ética”. Le exijo que elimine, corrija y se retracte sobre los graves señalamientos”.

Ey @GustavoBolivar es con ud. Aprenda a hacer política sin “correr la línea ética” Le exijo que elimine, corrija y se retracte sobre los graves señalamientos que hizo en su cuenta de X con unas vallas contra todos los candidatos. Esto atenta directamente contra los… pic.twitter.com/ROB6horGnz — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 14, 2023

“La valla digital publicada en su cuenta de X el pasado 10 de septiembre, en la cual pone falsamente en mi boca la afirmación “I will kill your children”, afirmación que hasta la fecha ha tenido 1.1 M de vistas, 8.093 likes y 1.800 comentarios atenta directamente contra los principios de transparencia de la información viciando el debate electoral”, manifestó Molano, en el escrito.

De esta manera, Molano aseguró que estas afirmaciones han afectado su derecho a ser elegido, por lo que solicitó que también se publique un mensaje en el que se invite a detener este tipo de actos.

Por el momento, la campaña de Bolívar no se ha pronunciado al respecto de esta solicitud de retirar este contenido. Vale señalar que recientemente, simpatizantes y militantes del Pacto Histórico radicaron dos tutelas y una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral por las vallas que instaló Cambio Radical, en las que se señalaba a la coalición y al gobierno Petro como responsables de impulsar el desempleo, la inflación y la inseguridad. Según los accionantes, se trataba de difamación y atentaba contra derechos fundamentales. Ambas tutelas fueron inadmitidas y el CNE archivó la solicitud.