El movimiento que impulsa Petro anunció que en el 2022 presentará una lista “cerrada, paritaria y cremallera”, en la que se alternarán principalmente hombres y mujeres.

Se trata de un método que también ha usado el partido uribista Centro Democrático, y que también usó la ‘Lista de la decencia’ en las pasadas elecciones legislativas, así como la Colombia Humana para el Concejo de Bogotá.

Después del anuncio, la también encargada de las comunicaciones del senador y candidato presidencial defendió la decisión como “emocionante y esperanzadora”, señalando también que “en esta coyuntura, la única opción que realmente nos sirve y necesita el país es una lista cerrada”:

La decisión que tomó hoy el #PactoHistórico es emocionante y esperanzadora. Progresistas y liberales uniéndose para que por fin lleguen al Congreso personas valiosísimas (pero sin maquinaria política) que tradicionalmente han sido excluidas y marginadas. EL CAMBIO es posible. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) August 5, 2021

Y sin embargo, en esta coyuntura, la única opción que realmente nos sirve y necesita el país es una lista cerrada. 🤷🏽‍♀️ — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 4, 2021

Sin embargo, estas opiniones resultan completamente contrarias a lo que decía antes de trabajar con Petro. En ese entonces, la idea de la lista cerrada no le parecía conveniente, a juzgar por los trinos en los que apuntaba principalmente al Centro Democrático por usarla.

En el 2018, por ejemplo, decía que fue gracias a este método que llegaron al Congreso personajes a los que tildaba de “panditos”, y que solo después adquirieron notoriedad política, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria y hasta el hoy presidente Iván Duque:

“Esos cupos se asignan a dedo por un cacao y así entran muchos impresentables”, decía, mientras que sobre las mujeres era aún más dura: “Me niego a que las listas cerradas sean usadas para meter ahí a mujeres sumisas y descriteriadas al servicio de un patrón”.

No desconozco nada. La lista cerrada mete micos como Duque, José Obdulio y la Cabal. El rollo no es el género, es que esos cupos se asignan a dedo por un cacao y así entran muchos impresentables. ¿Cuál lucha femenina he desconocido por decir algo tan obvio? — María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 17, 2018

¿Cómo llegaron Paloma Valencia y María Fernanda Cabal al Congreso? Gracias a una lista cerrada. Ahí tenemos el resultado. Me niego a que las listas cerradas sean usadas para meter ahí a mujeres sumisas y descriteriadas al servicio de un patrón. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 16, 2018

“No me gusta votar a ciegas. No votaré nunca por una lista cerrada”, sentenciaba.

No me gusta votar a ciegas. No votaré nunca por una lista cerrada. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 16, 2018

Pardo incluso criticó al propio Petro por usarlas en las elecciones del 2019, diciendo que “cada vez que un partido no tiene nombres fuertes, cierra la lista“.

Le pides a la gente con eso que no vote por ellos, sino por ti. Así llegaron Duque, Mafe Cabal y Paloma Valencia al Congreso. La gente votó por Uribe y entraron ellos. Cada vez que un partido no tiene nombres fuertes, cierra la lista. No tiene nada que ver lo otro que mencionas. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 27, 2019

Luego usó un argumento parecido al decir que Uribe “tuvo que diseñar una lista cerrada para el Congreso porque como sus aliados eran un montón de desconocidos sin ningún peso intelectual, era imposible que fuese abierta“.

Somos un país tan mediocre que hace muy pocos años @AlvaroUribeVel tuvo que diseñar una lista cerrada para el Congreso porque como sus aliados eran un montón de desconocidos sin ningún peso intelectual, era imposible que fuese abierta. Hoy uno de esos panditos es presidente. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) June 25, 2020

Sin embargo, luego también parecía comenzar a cambiar de opinión, con algunas condiciones como que “los primeros cinco puestos sean mujeres“:

Me gusta la idea. Si va a ser lista cerrada, que los primeros cinco puestos sean mujeres berracas, excelentes, capacitadas. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 27, 2019

Pero no fueron los únicos. Estos son algunos otros trinos de María Antonia Pardo sobre las listas cerradas:

Son utilizadas para meternos micos, por eso no me gustan. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 27, 2019

Las listas cerradas son perversas. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 27, 2019

La explicación de María Antonia Pardo por su cambio de opinión sobre listas cerradas

Incluso algunos tuiteros afines a Petro criticaron la lista cerrada del ‘Pacto histórico’, pero fue la cuenta @PremiosPopis —relacionada con el senador Gustavo Bolívar, dedicada a cazar incoherencias en diversos personajes– la que le echó en cara el reversazo:

Hola pic.twitter.com/hDTHSGimx8 — Premios Naty Bedoya de Uribe (@PremiosPopis) August 6, 2021

Pardo ya había venido diciendo que esta lista sería distinta porque el hecho de que alternara hombres y mujeres era una garantía:

Eso depende de la calidad de la lista misma, no de si es cerrada o abierta. Por eso es clave una buenísima selección, con criterios claros de excelencia en varios aspectos, no sólo académicos y de trayectoria. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) July 4, 2021

Luego también tuvo que aclarar su nueva posición: “Solo los estúpidos no cambian de opinión“, dijo. “Mi preocupación era que nos llenáramos de Cabales y Palomas, pero ya existe una estrategia para que eso no nos pase”.