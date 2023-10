La guerra entre Israel y Hamás tiene en alerta a todo el mundo y, desde el mundo económico, algunos empresarios han empezado a tomar decisiones.

Es así como se reportó que algunas marcas que operan en Israel decidieron detener temporalmente sus operaciones, bien sea cerrando la totalidad de sus tiendas, o dejando solo algunos puntos disponibles para sus clientes.

(Lea también: Confirman muerte de joven colombiana que estaba en fiesta asaltada por Hamás en Israel)

Entre las que tomaron la decisión está la multinacional española Inditex, que opera a través de franquicias de Zara (26 tiendas) y Pull&Bear (25), Bershka (15), Stradivarius (14), Massimo Dutti (2) y Zara Home (2).

En un breve pronunciamiento, los sitios web de dichas marcas en el país le anunciaron a sus clientes que los puntos físicos están temporalmente cerrados y que los plazos de devolución se ampliarán hasta un mes después de la reapertura.

Así mismo, trascendió que el socio franquiciante de la marca internacional de prendas de vestir y complementarios Mango decidió cerrar varios puntos y dejar solo cuatro en operación.

Caso similar ocurrió con Tous, una marca de joyas que espera por ver la evolución del conflicto para tomar decisiones sobre su negocio en Israel.

(Vea también: Precio del dólar en Colombia provoca incertidumbre: hay tensión por conflicto en Israel)

También ha habido novedades en la industria de las aerolíneas, pues algunas de las más importantes detuvieron de momento sus vuelos hacia Tel Aviv.

Según Bloomberg, “Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc y American Airlines Group Inc. cancelaron servicios a Tel Aviv, al igual que sus homólogos europeos Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM y el especialista en presupuestos Wizz Air Holdings Plc”.