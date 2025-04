Los problemas de contaminación en las calles de Bogotá se deben, en gran medida, a que los habitantes no sacan su basura a tiempo para que sea recogida por los operadores de limpieza, causando estragos y malestar entre los demás habitantes. Además, atrae a roedores y expele malos olores, ocasionando enfermedades e incomodidad entre los transeúntes. Así que Pulzo le contará de cuánto es la multa por no sacar las bolsas con desechos a en el horario establecido para 2025.

Hay que recordar que, anualmente, la sanción económica por incumplir esta norma se actualiza, todo con el fin de mantener las calles limpias e incentivar, así sea por medio de una sanción, la cultura ciudadana, que no solo se limita al transporte público, sino también a mantener aseados los espacios en los que cohabitan los bogotanos y algunas especies animales (aves, perros, gatos y más).

La multa por no sacar la basura a tiempo en Bogotá durante 2025 es de 759.200 a 1’518.400 pesos, según el Código Nacional de Policía y Convivencia. Es decir, que se trata de una sanción tipo 4, la cual equivale a un monto que ronda entre los 16 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Esta se impone por manipularla de manera incorrecta o no llevarla a los sitios asignados para su recolección en el lapso estipulado por los operadores de aseo de cada ciudad.

¿Qué pasa si no paga la multa de la basura?

Si un residente de Bogotá decide no pagar la multa impuesta por el inadecuado manejo de residuos, las consecuencias suelen ser significativas. Inicialmente, se iniciará un proceso administrativo ante la autoridad de policía encargada del caso, lo que implica la pérdida de cualquier posibilidad de condonación de la deuda, descuentos o la opción de hacer cursos pedagógicos. Si la multa no se cancela dentro de los 90 días siguientes a la imposición, la administración distrital iniciará un proceso coactivo para exigir el pago.

(Vea también: Cuánto cuesta un arriendo en Kennedy (Bogotá): con administración incluida, no deja en rines)

Las implicaciones de no pagar la multa tras este proceso pueden acarrear restricciones importantes para el ciudadano. No podrá ser nombrado ni ascender en cargos públicos, ni ingresar a escuelas de formación de la fuerza pública. Además, se le prohibirá contratar o renovar contratos con cualquier entidad del Estado y no podrá obtener o renovar el registro mercantil si posee una empresa. En última instancia, si persiste el no pago, se podría llegar al embargo de bienes y cuentas bancarias como medida para asegurar la cancelación de la deuda con la administración.

Lee También

¿Qué pasa si no tiene dinero para pagar una multa?

En Colombia, la falta de pago de una sanción acarrea una serie de consecuencias que van más allá del simple incremento del valor adeudado. Inicialmente, se pueden dar intereses de mora sobre la suma original, aumentando progresivamente la deuda —tal y como sucede cuando se incumple con la cancelación de la fotomulta vehicular—.

Las autoridades competentes pueden iniciar procesos de cobro coactivo, lo que implica la posibilidad de embargar cuentas bancarias, salarios e incluso bienes muebles e inmuebles del infractor hasta que la deuda sea saldada en su totalidad. Este tipo de medidas busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras impuestas por la ley.

Adicionalmente, la persistencia en el no pago de una multa puede tener repercusiones legales significativas. En algunos casos, especialmente cuando se trata de multas impuestas por autoridades judiciales, la omisión deliberada del pago podría derivar en sanciones penales. Si bien el encarcelamiento por obligaciones financieras es una medida extrema y poco común para la mayoría de las multas, la renuencia a cumplir con la obligación podría interpretarse como desacato a la autoridad, generando procesos judiciales adicionales.

* Pulzo.com se escribe con Z