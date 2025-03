En un lamentable incidente ocurrido en el colegio La Esperanza, de la localidad de Usme en Bogotá, un estudiante de 14 años sufrió graves consecuencias físicas tras ser empujado por las escaleras de la institución. La madre del adolescente, Diana Marcela García, informó a Olímpica Stereo sobre el suceso, que comenzó cuando dos compañeras del menor intentaron encresparle las pestañas contra su voluntad.

(Vea también: Cambiará la jornada en colegios públicos de Colombia: novedad pone a pensar a padres)

“Mi niño ya está en casa, duró 15 días en el hospítal, pero todavía está muy delicado de salud. Eso fue en el colegio La Esperanza, de Usme, a mi me llaman el 26 de febrero y me dicen que mi hijo está inconsciente que si me puedo acercar al colegio. Al llegar, veo a mi niño tirado en el piso y había una profesora al pie de él, yo hablé con mi hijo y me dijo que le dolía mucho”, señaló.

Además, describió cómo fueron los hechos y cuál fue la presunta omisión que cometió la institución educativa en la atención del menor de edad: “Mi denuncia es para alzar la voz y que no hayan niños golpeados. Mi hijo solo llevaba 5 días estudiando, se sabía que dos niñas querían encresparle las pestañas a las malas, lo cogieron de los brazos y por el no dejarse, las niñas lo cogieron del buso y ahí se produce la caída del niño y se golpea, perdiendo la conciencia. El colegio fue negligente porque no le prestaron primeros auxilios, yo tomé la decisión de llevarmelo en el taxi porque sino se había muerto desangrado”.

Lee También

Sobre si le han dado respuestas desde las directivas del colegio, la madre contó que no le han proporcionado la información para interponer la denuncia: “No tengo ni idea qué niñas son, ni tampoco las edades de ellas. No hubo ni siquiera una camilla para sacarlo del colegio. Mi hijo me contó las cosas, pero el colegio no tiene cámaras ni nada. De alla no dicen nada, ayer tuve un encuentro y que solo tienen la versión de los niños”.

Finalmente, la madre aseguró que ahora su hijo deberá estar en casa un buen tiempo mientras se recupera: “Tiene un mes de incapacidad, pero tengo que llevarlo a proceso psicológico que necesita el niño, a que le quiten los puntos y tengo que llevarlo todo este mes a citas y demás. Para nadie es fácil aceptar que perdió un órgano, el niño me dice que solo una niña era del curso de él”.

* Pulzo.com se escribe con Z