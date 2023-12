Escuchar a ejemplos de éxito o líderes mundiales en inversión siempre será un buen consejo a la hora de hacer una compra importante. Por esa razón, a pocos días de iniciar el 2024, muchos quieren adquirir una nueva casa o apartamento y en redes sociales ha tomado fuerza la guia del Charlie Munger, quien antes de morir dejó algunas lecciones claves en este tema.

Munger fue un multimillonario mejor conocido por haber sido vicepresidente de la firma Berkshire Hathaway y su patrimonio superó los 2.500 millones de dólares, por lo que se convirtió en una autoridad a la hora de recomendar a inversionistas.

Una de las curiosidades de este líder es que vivió en la misma casa relativamente sencilla, según los estándares de los multimillonarios, durante siete décadas. Por esa razón, el legendario inversionista explicó por qué tomó esta decisión en una de sus últimas entrevistas.

“Tuve muchos hijos, así que incluso era justificable y aun así decidí no vivir una vida donde pareciera el duque de Westchester o algo así. Iba a evitarlo y lo hice a propósito. No pensé que sería bueno para los niños, es algo muy caro y no sirve de mucho”, dijo.