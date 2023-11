Ciudadanos de la capital antioqueña expresan su preocupación ante el creciente costo de los inmuebles, produciendo la constante afirmación de que “se volvió imposible vivir en Medellín”.

Datos proporcionados por Camacol revelaron que el valor por metro cuadrado en la ciudad paisa pasó de 5,9 millones de pesos a finales del 2022 a 6,4 millones de pesos para noviembre de 2023.

Según informó Noticias RCN, uno de los factores que incide significativamente es el déficit en la construcción de vivienda, arrastrado desde años anteriores. Para el año 2024, se proyecta la construcción de 22.000 unidades, mientras que la demanda requiere 36.000, teniendo así un desequilibrio en el mercado inmobiliario.

El crecimiento constante del número de hogares en el departamento de Antioquia, con alrededor de 40.000 nuevos anualmente, contribuye al aumento de la demanda de viviendas, elevando así los precios en el mercado.

La llegada de nómadas digitales y turistas ha llevado a que muchos propietarios prefieran el arrendamiento temporal de sus inmuebles por días o semanas, reduciendo la oferta de viviendas disponibles para la población local y aumentando la competencia en el mercado.

En busca de brindar soluciones habitacionales a los colombianos más vulnerables, el Gobierno ha implementado el programa Mi Casa Ya, una iniciativa que ofrece subsidios para la compra de vivienda nueva. Este programa surge como una respuesta concreta para aquellos ciudadanos interesados en adquirir su propio hogar y que no han sido previamente beneficiarios.

Mi Casa Ya está diseñado para favorecer a quienes buscan su primer inmueble y cumplen con ciertos criterios establecidos. Entre ellos, se incluye no haber sido beneficiario de otro subsidio, no contar con cobertura a la tasa de interés y no ser propietario de una casa en el territorio nacional. Estos requisitos buscan focalizar el apoyo en los hogares más necesitados y propiciar un acceso más equitativo a la vivienda.

