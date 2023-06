Colombia ha tenido un flujo importante de la inversión en Estados Unidos a través de la visa de inversionista, después de la crisis que dejó la pandemia.

Según datos de Cody Dietrich, agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos, Colombia invirtió $ 19,8 billones en Estados Unidos solo en 2021. Fue la décima fuente de inversión extranjera directa de más rápido crecimiento.

Hoy en día y, según el informe de Flujos de Inversiones Directas en la Economía Colombiana (enero – marzo 2023) del Banco de la República, los flujos de IDCE por país de destino fueron: Panamá (US $ 170 millones), Chile (US $ 99 millones), Estados Unidos (US $ 92 millones) y Suiza (US $ 88 millones).

Uno de los caminos más recurrentes que están usando los colombianos es la Visa de inversionista, la cual permite a las parejas casadas tener un negocio y trabajar, mientras que a los hijos solteros y menores de 21 años estudiar en el país de manera legal hasta por cinco años, teniendo la oportunidad de renovación después de dicho tiempo.

Según Dayana Abreu, CEO de Global Business International, empresa de Estados Unidos con 17 años de experiencia en este tipo de proyectos y trámites, se debe tener en cuenta que para obtener este tipo de visa es necesario tener una inversión activa en USA, porque una pasiva no funciona para estos casos.

Inversiones en Estados Unidos. Foto: tomada de Freepik

“Algunos creen que, si invierten, por ejemplo, en una casa o un lote en Estados Unidos, podrán tener este tipo de Visa y no es así. Para esta Visa es necesario escoger uno de cuatro caminos: o compras una franquicia, o llevas tu propia marca para hacerla crecer o compras un negocio constituido, o desarrollas un negocio de construcción cumpliendo ciertos requisitos”, indica la CEO.

Este tipo de inversiones ha ido en aumento debido a los grandes movimientos migratorios del continente americano que mostraron un incremento considerable durante el 2022 en comparación con años anteriores.

Según el informe ‘Tendencias migratorias en las Américas – febrero 2023’ de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “factores adicionales incluyen cambios reales y percibidos en las políticas, inseguridad alimentaria exacerbada, inestabilidad política y violencia en algunos países de origen y vulnerabilidades relacionadas a la degradación ambiental y desastres, entre otros”.

“Para nosotros el mercado colombiano es muy importante porque hemos visto como se ha incrementado de una manera sustancial la cantidad de inversionistas de este país para hacer negocios y vivir legalmente en Estados Unidos. Sabemos que en el 2022 llegaron más de 130 mil colombianos que tomaron esta vía, lo cual supera de una manera extraordinaria el 2021, donde apenas más de 10 mil la tomaron”, indicó Víctor Parra, vicepresidente de la empresa consultora Global Business International.

Tiempo estimado de espera para adquirir cita de visa a Estados Unidos. Foto: tomada de istockphoto.com – FTiare

¿Dónde buscar información acerca de la visa de inversionista?

Debido al incremento de los colombianos que quieren salir del país como consecuencia de la incertidumbre, muchos de ellos buscan información en las Redes Sociales sin saber quiénes están detrás de los anuncios.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, las víctimas de fraude en ese país perdieron cerca de US $ 8.800 millones en 2022 y tres de cada 10 colombianos que invierten en Estados Unidos son estafados.

“En Internet pueden decir muchas cosas o decir cosas incluso que no son correctas. Por eso es tan importante contar con personas expertas. Desde Global Business International estamos interesados que más colombianos reciban una asesoría corporativa integral de cómo hacer crecer su negocio o abrir uno nuevo en Estados Unidos. Cada país tiene diferentes requerimientos migratorios así que queremos brindar la información específica desde la experiencia de cada cliente”, explicó Víctor Parra.

Por tal motivo, el próximo viernes 23 de junio en el Hotel Sonesta de Bogotá (Carrera 15 Nº125-26) a las 10:00 de la mañana, Global Business International realizará la conferencia ‘Invierte y vive en Estados Unidos’ donde los interesados podrán enterarse de primera mano de los detalles para empezar el plan de negocio para invertir en Estados Unidos.

El evento es gratuito, pero requiere registro previo. Para hacerlo, lo pueden realizar en este enlace.