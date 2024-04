Por: DIARIO OCCIDENTE

De los 151 mil cupos que otorga EE. UU., cada año, para que extranjeros no profesionales puedan acceder a oportunidades de empleo en este país, tan solo 300 son aprovechados por colombianos, según lo reveló un informe realizado por la firma Visas Gómez y Asociados, empresa líder en el país en asesoramiento migratorio.

Según el estudio – que cruzó data propia de la firma con información de la oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado de EE.UU-, la Embajada americana genera anualmente para ciertos países un mínimo de 66.000 cupos bajo la modalidad de visa de trabajo H2B, es decir, visas de trabajo para no profesionales, que no son aprovechados por Colombia, incluso el año pasado aumentó esta cifra en 20.000 por la alta demanda de cargos a aplicar, asignando estos cupos solo a trabajadores de los siguientes países: “Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití”, de los cuales solo fueron aprovechados por trabajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Según Lorena Gómez, CEO de Visas Gómez y Asociados, “este proceso es una poderosa herramienta ofrecida por la Embajada para trabajar legalmente en los Estados Unidos como parte del compromiso de ampliar las vías de ingreso a este territorio de manera legal. Sin embargo, los colombianos no estén aprovechando esta oportunidad debido al desconocimiento, lo que los lleva a optar por la migración ilegal. Incluso señala que algunas personas que están en medio del proceso de solicitud no son pacientes con los tiempos del trámite y terminan encontrándose ilegalmente en el país o son deportadas”.

El análisis de la firma Visas Gómez y Asociados también reveló que Colombia es de los países de América Latina con menos visas H2B aprobadas, con un 0,18 % del total emitido.

El listado lo encabeza México con mayor número de solicitudes y aprobación con un 64,46 %, seguido por Jamaica con un 9,02 %, Guatemala con un 7,12 %, El Salvador con un 5,3 % y Honduras con un 5,1 %.

Esto indica que los países que tienen un mayor conocimiento del proceso son quienes más aprovechan estos cupos, ya que estos cinco países representan el 91% del total de cupos otorgados.

El estudio también identifica los empleos más demandados para este tipo de oportunidades, siendo los 10 más solicitados los siguientes: trabajadores agrícolas, jardineros, cocineros, ayudantes de cocina, conductores de camión, recepcionistas, asistentes, cajeros, camareros, meseros, barman, pintores, carpinteros, trabajadores de construcción, empleados de limpieza, amas de llaves, trabajadores agrícolas, campesinos y soldadores.

En su mayoría, no se requiere dominio de un segundo idioma para estas ofertas, temor que tienen la mayoría de los aspirantes.

Así mismo, el análisis también revela que las empleadas de limpieza son quienes menos ganarían por hora con un aproximado de 10 dólares por hora y los cargos que más ganan son conductores, soldadores y carpinteros con un promedio de 20 dólares la hora.

La firma destaca en el estudio que, aunque por su propia cuenta un aspirante puede buscar este tipo de ofertas, crear un perfil, hoja de vida en inglés, enviar cartas de postulación y esperar una oferta formal, es muy importante guiarse de las agencias dedicadas a apoyar los procesos migratorios para tener un acompañamiento profesional en el proceso.

¿Qué es la visa H2B?

El programa H-2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos lleven extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.

Si bien la visa H-2B no está específicamente limitada a trabajos no profesionales, se utiliza principalmente para empleos que no requieren un título universitario o una formación especializada.

Por lo tanto, se podría considerar más apropiada para trabajos de naturaleza no profesional.

Los solicitantes de este beneficio tienen la posibilidad de migrar temporalmente con permiso de trabajo por un año, con la opción de extenderse por hasta tres años, y pueden solicitar el acompañamiento de sus familiares, aunque estos últimos no tendrían permiso de trabajo.

“Aunque no hay una garantía para obtener una oferta de trabajo es un tema de probabilidades. Siempre que se realicen varias postulaciones se obtienen más ofertas y posibilidades de que una empresa se interese en los servicios de este tipo de talento humano y por consiguiente el proceso de un visado”, aseguró Gómez.

