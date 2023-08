A partir de este martes, la empresa fundada por el multimillonario Elon Musk comenzará a ofrecer en Estados Unidos versiones más baratas de sus modelos de vehículos Model X y Model S, cuyo precio será de 10.000 dólares menos que los modelos regulares.

Lo que también cambia el alcance autónomo de la batería, pues se reduce a su vez los kilómetros que puede transitar. Eso sí, ambos cuentan con tracción en sus cuatro ruedas.

Ahora, el Model X en su versión estándar (con un alcance estimado de 432 kilómetros) se podrá encontrar por 88.490 dólares, es decir unos 360 millones de pesos al cambio de hoy. Antes ese mismo vehículo alcanzaba una autonomía de 560 kilómetros, según recogió The Verge.

Respecto a la versión más potente del Model X, Plaid, que añade un tercer motor eléctrico, tiene un alcance de 535 kilómetros y su precio es de 108.490 dólares, algo así como 440 millones de pesos.

Acá, el carro Model X:

The Tesla Model X is the best SUV to ever be created for humans on Earth. pic.twitter.com/BKbA0NOW92

— Teslaconomics (@Teslaconomics) August 9, 2023