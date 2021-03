Aunque se supone que el objetivo del nuevo billete es aliviar las dificultades financieras, los ciudadanos venezolanos aseguraron que un millón de bolívares actualmente no alcanza para nada, apenas para pagar el pan.

“En Venezuela con un millón no se compra nada. Ni un caramelo. La harina de maíz básica [con la que se hacen las arepas] está casi en dos millones”, manifestó Francelys Orellana, ama de casa que vive en Caracas.

Para la mayoría de los ciudadanos, igualmente, el nuevo billete no representa nada debido a que su valor adquisitivo es muy bajo. De acuerdo con el cambio actual, este equivale a 52 centavos de dólar, moneda que cada vez se usa más en el vecino país.

Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, señaló que la vida útil del billete en Venezuela dependerá “de los números de la inflación”, que se estima cierre en 2021 con “una tasa anual del 1.200 o 1.500 %”.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue diciendo que esto ayudara a superar la crisis, los venezolanos en la calle enfatizaron que ni en las zonas más populares creen que vaya a tener una vida larga este billete, puesto que no sirve para prácticamente nada.

“No, eso no sirve ni para comprar un kilo de mandarinas. Eso no va a alcanzar para nada. Solo sirve para traernos problemas. No tenemos ni para cambiarlo”, concluyó Zenaida Ramírez, comerciante caraqueña.