eLos beneficios tanto para el medio ambiente, como para los consumidores están haciendo crecer las cifras de vehículos a gas natural, sobre todo en el segmento de carga, así lo confirma el informe a marzo de Fenalco y Naturgas, sobre Fuentes de Energía Alternativa y Combustibles, que aunque evidencia una disminución del 17,2 % de matriculas nuevas totales con respecto a marzo del 2022, también registra un aumento del 225 % en la venta de vehículos dedicados a GNV.

(Le puede interesar: Cambio grande en Sufi, la empresa de Bancolombia que presta plata para comprar carro)

De acuerdo con Naturgas los principales beneficios de este tipo de vehículos, que además de disminuir cerca del 100 % de las emisiones de material particulado fino, dañino para la salud; ahorran hasta el 50 % con relación a la gasolina, y 35 % frente al diésel; no tiene restricciones en la circulación (“pico y placa”, “día sin carro”, etc), los impuestos no superan el 1 % del valor comercial del vehículo, tiene un descuento del 10% en las primas de los seguros SOAT, los vehículos nuevos quedarán exentos por 10 años de obtener el Certificado de Emisiones Contaminantes y contarán con un descuento del 30 % en las revisiones técnico mecánicas.

“Los colombianos son cada vez más conscientes de los beneficios que ofrecen este tipo de vehículos y de los incentivos que trae la Ley 2128 de 2021, la cual promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país”, afirmó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de FENALCO.

Lee También

Según el informe, las marcas de vehículos dedicados a GNV con mayor número de matrículas en el mes marzo fueron: FAW, Dongfeng, Sinotruk, Scania y Golden Dragon con participaciones de mercado en el orden de 48,6 %, 21,6 %, 13,5 %, 8,1 % y 5,4 % representando el 97,3 % del total de vehículos dedicados a GNV matriculados en el tercer mes del año