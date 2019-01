De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, la mayoría de padres de familia consideran estos útiles como “innecesarios”o “excesivos”; además, aseguran que es molesto que las instituciones los obliguen a comprarlos en lugares específicos, debido a que el costo total del listado puede aumentar considerablemente.

Entre los útiles que más generan reclamos son:

Resmas de papel (una o varias).

Papel higiénico (10, 5 y hasta 20 rollos).

Guantes de cirugía (10 pares).

Vinilos en octavos (10 frascos).

Vasos desechables (5 a 10 paquetes).

Silicona delgada (5 o 10 barras).

Caja organizadora multiusos.

Caja de bolsas de polipropileno con cierre hermético.

Palitos baja lengua.

Foamy estampado (21 láminas).

Toallas de cocina (uno o más rollos).

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ¡Pilas! Esta es la fecha límite para que le paguen sus cesantías

Además de esta situación, RCN Radio informó que las autoridades hicieron un llamado a verificar la calidad y legalidad de los útiles escolares que compran los padres de familia, puesto que en las últimas horas cientos de morrales, zapatos, colores y otros implementos fueron decomisados en el centro de Bogotá por provenir de contrabando.

“Hay útiles escolares por cantidades alarmantes que no cumplen con la normatividad vigente y, especialmente, en un tema muy sensible que es la salud de nuestros menores. Están vendiendo tintas que no ofrecen garantías y pueden resultar los niños intoxicados”, aseguró el Subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera, Nicolás Carmen Aristizabal a esa cadena radial.