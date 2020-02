green

La multa más alta que pagó Uber, de 2.128 millones de pesos (2.570 Salarios Mínimos Legales Vigentes 2019), se la puso la Superintendencia de Transporte el año pasado por obstruir una visita administrativa en octubre de 2017, indicó La República.

Mientras que en 2015 la compañía recibió de parte de la misma entidad otra sanción por 451 millones de pesos (700 SMLV), esta vez por facilitar la vulneración de las normas sobre la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial, añadió el medio.

De otro lado, según informó el rotativo, en 2016 le tocó pagar un total de 344 millones de pesos (500 SMLV) al Ministerio de Transporte por no cumplir con las normas impuestas por esa cartera respecto al servicio.

Pero eso no es todo, la multa más reciente, que también la puso la Superintendencia de Transporte en 2019, sumó 414 millones de pesos (500 SLMV) por incumplir la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados de transporte en Colombia; sin embargo, esta última se encuentra en recurso de apelación por parte de Uber.

Es de recordar que la ‘app’ notificó al Gobierno sobre su intención formal de demandar ante un tribunal internacional daños y perjuicios que superarían los 250 millones de dólares (850.000 millones de pesos), por incumplir con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos al ordenar la suspensión de Uber en el país.