Fuentes del sector ‘startup’ le informaron a Valora Analitik que la reestructuración en ambos países supera los 100 empleados, así como la revisión de las metas de crecimiento del negocio.

Las primeras versiones conocidas indicaban que se daría la salida de Camilo Reina como CFO de Tul, pero se confirmó que el ejecutivo continuará trabajando en la plataforma.

Tul se convirtió en uno de los grandes referentes del segmento startup en Colombia por su acelerado crecimiento y porque en enero de 2022 logró conseguir financiamiento por US$ 181 millones en una serie B de inversión.

En ese momento se dijo que los planes de la empresa para ese capital era enfocarse en ampliar su presencia y cobertura logística, generar mayores inventarios, atraer talento, abrir nuevas verticales de negocios, además de innovación y desarrollo.

De esos US$ 181 millones conseguidos, Tul preveía destina a Colombia unos US$26 millones en inversión. Otros US$ 15 millones irían a Ecuador y cerca de US$ 23 millones a México.

Sin embargo, el panorama económico se ha vuelto más retador para las empresas en América Latina con estimaciones de desaceleración para 2023, así como inflación y tasas de interés más altas.

Valora Analitik pudo conocer directamente de Tul la confirmación del cambio de estrategia.

En una comunicación oficial enviada a Valora Analitik, Tul dijo que “se ha visto obligada a tomar medidas para la sostenibilidad del negocio en la coyuntura actual. Lamentamos informar que se decidió reducir la planta de colaboradores en Colombia y México”.

De acuerdo con la startup, su prioridad en este momento es “continuar fortaleciendo su modelo de negocio, proteger el mayor número de colaboradores, cuidar los intereses de los inversionistas y seguir sirviendo a sus clientes en los tres países donde opera”.

Ya en 2022, según conoció Valora Analitik, Tul había pisado el freno al plan de expansión y decidió empezar a salir de varios de sus colaboradores en Brasil.

No solo eso, Tul había congelado desde hace varios meses sus procesos de contratación de nuevo personal y, de hecho, no ha ocupado algunas posiciones que quedaron disponibles desde 2022.

En la comunicación enviada a Valora Analitik, Enrique Villamarín, CEO de Tul, señaló: “contamos con el respaldo y recursos de los inversionistas, razón por la cual somos responsables con el gasto. Precisamente las circunstancias del entorno económico nos han generado alerta, situación que nos obliga a hacer cambios. Nos duele tomar esta decisión y lo lamentamos. Les agradecemos enormemente a quienes hicieron parte del equipo Tul pues gracias a ellos estamos hoy donde estamos”.

Y agregó: “Infortunadamente hoy nos enfrentamos a unas condiciones que nos obligan a adaptarnos buscando reducir costos y alcanzar mayores eficiencias. Cuando surgimos hace tres años el panorama y los planes sobre los cuales se proyectó la empresa eran muy diferentes. Lo que estamos haciendo es adecuarnos a la nueva realidad”.

Tul recalcó que las personas que salieron de la empresa fueron indemnizadas de acuerdo con la legislación laboral de cada país, además de recibir un paquete de apoyo adicional a esas obligaciones de ley.

Tul es una app digital enfocada en la venta y distribución de materiales de construcción para acceder a un catálogo de insumos con diferenciales como rentabilidad, conveniencia, puntualidad y servicio. Actualmente, tiene cerca de 30.000 productos de 500 marcas y presencia en varias ciudades de Colombia, México, Ecuador y Brasil.

