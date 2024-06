Por: El Colombiano

El pánico se ha apoderado de los mercados mexicanos. Así lo describió el portal de finanzas y datos económicos Investing.com para referirse a cómo este lunes 3 de junio el principal índice bursátil del México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una caída del 6,5 %, ubicándose en las 51,571 unidades.

Este desplome es el más significativo desde el 9 de marzo de 2020, cuando el índice retrocedió un 6,42 % al inicio de la pandemia por COVID-19. Esto se dio tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales que dio como ganadora a la física Claudia Sheinbaum, la heredera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y quien siempre lideró las encuestas.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base, expresó su preocupación a Investing.com al decir que en algún momento se van a tener que estabilizar los mercados, “la cosa es dónde, sobre todo porque ahorita ya pasamos de la fase de miedo a lo que parece que se está dando pánico sobre la economía mexicana”.

Agregó que esta caída de la BMV que ya supera el 6%, algo que casi no se ve, pues ya “es considerado un poco de pánico”.

El peso mexicano también ha sido duramente golpeado ayer, acentuando su caída a un 4,3%, con el tipo de cambio ubicándose en 17.73 pesos por dólar. Este es su mayor desplome desde el 16 de marzo de 2020, según los datos en tiempo real de Investing.com.

📉 ¡#Dólar a 17.70 pesos y la #BMV en -6%! Un inicio de mes rojo para los mercados financieros tras la jornada electoral. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta, pero la sorpresa fue el resultado del Congreso. 🏦💼 ¿Cómo encontrar oportunidades? https://t.co/f3SjyUwsLI pic.twitter.com/lNq9OLslUp — Investing.com Mexico 🇲🇽 (@InvestingMx) June 3, 2024

Siller explicó que hoy se está siendo un lunes muy negro para los mercados en México y los primeros tres días de la semana van a ser con mucha volatilidad y esto incrementa mucho la probabilidad de que el tipo de cambio pueda subir a niveles de 18 pesos por dólar.

Es así como el nerviosismo y la incertidumbre en los mercados se han exacerbado tras los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio. Sobre esto, Alejandra Marcos, economista en jefe de Intercam Banco, comentó a Investing.com que es posible vislumbrar que aumenta de manera significativa la posibilidad de tener la mayoría constitucional en ambas Cámaras, tras conocerse que el Congreso de la Unión estará dominado por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

“Esto no es una buena noticia para los mercados, porque generalmente les resulta más atractivo invertir en un país que mantiene contrapesos en los poderes. En este escenario la aprobación de reformas a la constitución es mucho mayor, comenzando por el Plan C”.

Agregó que los mercados en México siguen desplomándose. Y lo calificó como miedo. “La estabilidad dependerá de lo que haga el presidente en estos días y lo que diga la presidenta electa”.

Por eso, la analista económica aseguró que lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos. “Son estos puntos los que están generando miedo”.

Incluso el medio especializado El Economista sostuvo que, por primera vez en muchos años, la economía mexicana se convirtió en la comidilla de América Latina.

“Las multinacionales se apresuraron a construir fábricas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Los consumidores, rebosantes de dinero gracias a las subidas salariales y los programas sociales del Gobierno, gastaban a raudales; incluso el PIB per cápita se aceleró a uno de los más sólidos de América Latina, hasta US$ 10.077”.

Pero hay retos, México se acerca a dos años seguidos en los que el PIB trimestral no crece, solo hasta el cierre de marzo pasado quedó en un alza de 1,6%, confirmando los efectos de la desaceleración regional.

Finalmente, Sheinbaum, quien ya enfrentaba dudas sobre su capacidad para seguir los pasos de uno de los líderes más populares del mundo, ahora se enfrenta a desafíos económicos que podrían debilitar su posición política en los primeros días de su Presidencia. La desaceleración de la economía estadounidense y el impacto de las políticas de López Obrador, que en cierta medida están contribuyendo a esta desaceleración, no hacen sino aumentar los retos que deberá afrontar el próximo presidente de México.

