En Colombia la implementación del ‘ecommerce’ ha aumentado las ventas de los emprendedores.

Esta ha sido una alternativa para el incremento de ingresos, reconocimiento, posicionamiento y confianza.

Por otro lado, la revolución de las redes sociales como aliado estratégico del ‘ecommerce’ ha traído consigo un sinfín de oportunidades que con el tiempo se han potenciado significativamente.

En plena era digital, es inconcebible (para muchos) no haber navegado por una de ellas. Su uso varía dependiendo de las necesidades, de acuerdo con un informe de We Are Social, el 97,7 % de la base total de usuarios de Internet en Colombia han usado al menos una plataforma de redes sociales durante el 2023.

Tips para hacer ‘ecommerce‘ exitosamente

Diferencia el objetivo del ‘ecommerce’ y de las redes sociales: es importante tener en cuenta que la página de la tienda y las redes sociales no compiten entre sí, sino que, las dos se unen, se complementan, trabajan en sinergia, a fin de alcanzar los objetivos.

Las redes sociales generan tráfico a su tienda ‘online’ llegando a personas que de pronto pueden estar interesados en sus productos e implementan la medición de resultados.

Velocidad: priorice la forma de comunicar, si su tienda ‘online’ usa las palabras correctas, es decir, aquellas palabras que usa el cliente para la búsqueda de un servicio o producto podrá atraer clientes potenciales de una forma mucho más rápida.

Mientras tanto, dedique un tiempo prudente a la creación de contenido en redes sociales, por ejemplo, en Instagram o TikTok, ya que puede ayudar a generar más tráfico en la tienda virtual y alcanzar mayor presencia.

Enfóquese en el montaje de su ‘ecommerce’: invierta tiempo para optimizar procesos de logística y de ventas.

Es importante tener en cuenta que una tienda ‘online’ a grandes rasgos genera muchos más ingresos con pocas visitas, es decir, el retorno de la inversión es más alto y efectivo.

Ayúdese de un plan de acción para repartir actividades y empezar a obtener resultados desde el primer minuto del montaje.

Destine un canal de atención al cliente: una buena atención es la clave para fidelizar a sus clientes, así que establecer un canal de atención permitirá tener bajo control algún tipo de altercado o solicitud en cualquier etapa del proceso de venta.

En el mundo del ‘ecommerce’ no existen mejores o peores herramientas, cada una se adapta a las necesidades de los emprendedores y de los clientes.