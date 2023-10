La tregua por la capitalización de $ 600.000 millones para Tigo iba a ser “pequeña” y lo fue.

Y es que esta tarde, el accionista extranjero, Millicom, divulgó una carta enviada a la junta directiva de EPM y otros funcionarios, alertando de una “nueva condición” que EPM quiere fijar para hacer su aporte de capitalización, de unos $ 300.000 millones.

“En la contrapropuesta que EPM nos hizo llegar el viernes, 6 de octubre en las horas de la tarde, EPM introduce, entre otros puntos, la determinación obligatoria del precio por parte de un tercero y no de común acuerdo entre las partes; una extension adicional del plazo propuesto; y un valor mínimo garantizado a favor de EPM”.

Y es que el miércoles en la noche EPM al anunciar que haría parte de la capitalización mencionó que una de las condiciones sería la eventual aplicación de una “Opción PUT (compra obligatoria de Millicom) a un valor de la acción acordado entre las partes”.

Al notar el cambio, Millicon reiteró que su disposición y flexibilidad ha sido amplia, pero “lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes. No es equilibrado, ni justo —para llegar a un acuerdo que rescata a UNE, que preserva el valor que EPM misma tiene en UNE, y que ya le daría a EPM una importante extension de la Cláusula de Extension del Patrimonio— que EPM pida, adicionalmente, a Millicom asumir lo que sería una obligación financiera, contable y legal, de valor indeterminado e incierto, y de naturaleza adicional y asimétrica, solo para Millicom”, se lee en la carta firmada por Mauricio Ramos, director de Millicom.

“Reiteramos que nuestros esfuerzos aunados deben permanecer enfocados en capitalizar a UNE, la empresa que lo necesita, como socios en conjunto. Esperamos superar este escollo para que no sea esta la razón por la cual no podamos, en conjunto, concretar esta importante capitalización en los tiempos requeridos. Máxime cuando ya hemos ofrecido extender el plazo de la Cláusula de Protección del Patrimonio para que EPM tenga la opción de liquidez necesaria”, se anotó en otro apartado del texto, de tres páginas.

Adicionalmente, Millicom cree que junto a EPM se está muy cerca de lograr un acuerdo para la capitalización. “Siempre ha sido nuestra prioridad que EPM y Millicom realicen esta capitalización, en conjunto, para así mantener nuestras correspondientes participaciones accionarias, como lo hemos indicado pública y privadamente en reiteradas ocasiones. Con el fin de facilitar la capitalización de esta manera, Millicom ha puesto más de nuestra parte y ha ofrecido extender, a favor de EPM, el plazo establecido en la sección 7.1 del Acuerdo de Accionistas hasta el 31 de diciembre de 2026 (la así conocida “Cláusula de Protección del Patrimonio”)”

Millicom agregó sus equipos legales y financieros están atentos para trabajar con los equipos de EPM, desde ya mismo, y hasta cuando sea necesario, por reuniones virtuales e incluyendo viajar a Colombia este lunes, 9 de octubre, para tener reuniones presenciales que permitan sacar adelante un acuerdo que satisfaga a ambas partes dentro del tiempo requerido.

