Hace 24 años cuando el Quindío se estremeció por cuenta del terremoto del 25 de enero de 1999. Los propietarios de la empresa Café Quindío, que por esa época tenía pocos años en el mercado, decidieron emprender el camino de comercializar la marca a nivel nacional e internacional.

Jaime Andrés Moreno Motta, gerente de operaciones en café Quindío, dijo que el terremoto fue uno de los grandes hitos que cambió la historia de la compañía pues los llevó a pensar en abrir nuevos mercados.

“Ser Café Quindío y colombiano ya es un producto de muy fácil acceso a mercados internacionales. La compañía la fundó mi mamá Nubia Motta en 1991 y desde entonces hemos tenido grandes hitos. Desde que ocurrió el terremoto empezamos a adelantar todos los procesos con ProColombia para prepararnos para ser una empresa exportadora”, dijo Moreno Motta.

Fue entonces cuando empezaron a asistir a ruedas de negocios y entre los años 2003-2004 lograron su primer cliente internacional en Rusia, una negociación que sostuvieron por muchos años hasta antes de la guerra en ese país. Desde entonces han venido construyendo su estrategia de clientes internacionales y de ventas con excelentes resultados.

Uno de ellos fue la apertura en Arabia Saudita de una tienda de Café Quindío donde 45 personas atienden esa unidad de negocio en la que clientes internacionales tienen la oportunidad de degustar una buena taza de café y los productos derivados del grano que comercializa la compañía.

“En Café Quindío tenemos 2 grandes unidades de negocio: tenemos 30 tiendas en 7 ciudades de Colombia, contamos con más de 100 baristas a nivel nacional y en la tienda en Arabia Saudita tenemos 45 personas que se encargan de todo el proceso logístico y de ventas. Al año servimos más de 2 millones de tazas de café en mercado nacional y mercado internacional”, señaló el gerente de operaciones.

La otra unidad de negocio de Café Quindío la compone el equipo comercial que se encarga de todas las ventas fuera de tiendas y está dividido en categorías: ventas nacionales a través de internet y en hoteles, restaurantes, cafeterías grandes superficies y un canal turístico a nivel nacional.

Ese equipo comercial también atiende marcas propias en países como Costa Rica, Chile y Estados Unidos, Aruba, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Curazao, El Salvador, Honduras, Guatemala. “En la dimensión internacional atendemos 9 destinos de Centroamérica y el Caribe y adicional a eso atendemos aproximadamente 8 destinos más con marca directa de Café Quindío, tenemos oficina propia en Estados Unidos con 5 empleados que viene creciendo muy bien para atender Estados Unidos y Canadá y el Caribe”, dijo Moreno Motta.

Por ello se ha vuelto común que en el norte de Miami en Weston Florida se encuentren bodegas de la compañía y vehículos de distribución con la marca Café Quindío. “Ya estamos codificados en algunos Walmart en Texas, estamos en Amazon a nivel de Estados Unidos y tenemos diferentes distribuidores en ese país y hacemos también ventas directas con nuestros propios camiones de distribución en la zona de Miami”, informó el gerente de operaciones.

Añadió que en Suramérica atienden clientes en Perú, Chile y Uruguay y en Europa tienen clientes en Reino Unido, Francia y Polonia, este último destino es uno de los más importantes para la empresa porque les compra el producto para 3.500 tiendas en ese país y con Arabia Saudita atienden Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes.

Los retos de internacionalizarse

Jaime Andrés Moreno Motta dijo que entre los retos del proceso de internacionalización de la compañía se encuentran el posicionar la marca en cada uno de los destinos a los que llegan. Sostuvo que realizar ese proceso es como crear un emprendimiento de cero y el principal reto es cómo lograr estructurar negocios sostenibles.

“Tuvimos una época donde hacíamos muchas negociaciones en volúmenes grandes, pero no había recompra de los consumidores, entonces ahí encontramos que no solamente hay que vender un excelente producto, sino realizar un acompañamiento para el desarrollo de marca en los diferentes canales. Eso nos llevó a entender que la exportación no es solamente una transacción comercial, y a establecer qué canales y productos se van a enfocar para cada mercado y a partir de ahí cómo organizo mi producto para ese mercado y cómo generó un acompañamiento y de construcción con mi distribuidora a nivel internacional”, puntualizó Moreno Motta.

La dinámica comercial a través de las exportaciones de Café Quindío

Además de generar empleos para colombianos y latinoamericanos presentes en los distintos países donde tiene presencia Café Quindío, el movimiento comercial de las exportaciones les ha permitido impactar la economía local.

“Cuando nosotros tenemos una exportación muy grande, por ejemplo, a Polonia tenemos que sacar 2 contenedores más de 100.000 unidades de mermelada, uno empieza a buscar 7 toneladas de mora y se empieza a impactar proveedores locales, empaques, vidrios, hasta la misma alimentación de los empleados. Entonces desde las exportaciones se mueve mucho la economía local ya que optamos siempre por generar compras a proveedores locales”, dijo el gerente de operaciones de la compañía.