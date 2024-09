Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Hace un par de semanas, el CEO de Nubank, David Vélez, dijo en un video para Valora Analitik revisar la posibilidad de eliminar la tasa de usura en Colombia.

Ante esta propuesta, el superintendente financiero, César Ferrari, apoyó la iniciativa.

Sin embargo, mencionó que no cuenta con los mecanismos legales para presentar un proyecto de ley o un decreto.

(Vea también: A personas que van a pedir créditos les aclaran algo importante y que muchos desconocen)

“Eliminarlo yo creo que sería lo ideal y comparto esa opinión”, dijo Ferrari.

Aclaró que como la Superintendencia es la entidad encargada de realizar la certificación mensual de la tasa de usura esta no cambiaría mucho teniendo en cuenta la situación del mercado.

“Ahora, al cambiar el cálculo, no va a cambiar mucho porque al final la tasa de usura no es nada más el reflejo promedio de lo que está pasando en las tasas del mercado, multiplicado por 1,5 %, no podemos engañar a las cifras, no podemos engañarnos tampoco”, mencionó.

Resaltó que en la medida en que el Banco de la República siga reduciendo la tasa de interés, en ese ritmo bajaría la tasa de usura.

“Tal vez pueda haber unas mejoras en los cálculos separando algunos productos para hacer una tasa específica por producto, pero mientras las tasas sigan bajando, la tasa de usura va a seguir bajando porque refleja solamente lo que pasa en las tasas comerciales multiplicado por 1,5 %”, agregó.

¿Cómo está la tasa de usura en Colombia?

Cabe mencionar que a finales de agosto, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) reportó un nuevo descenso en la tasa de usura para septiembre.

Así las cosas, el indicador se ubicó en 28,85 % efectivo anual, es decir, se redujo 0,36 puntos porcentuales ya que en julio estuvo en el 29,21 %.

Con esta baja, el indicador ya completa 17 meses de reducciones consecutivas en descenso.

Ferrari añadió que si el Ministerio de Hacienda presentará un proyecto para realizar un ajuste a la tasa de usura no se lograría sacar adelante por la cantidad de proyectos que se encuentran en trámite en el Congreso, entre ellos una ley de financiamiento (reforma tributaria), la reforma laboral y el presupuesto nacional de 2025.

Lee También

“Los tiempos están crispados, entonces puede ser difícil tramitar una ley con un propósito tan específico donde me imagino que, con buena intención, mucha gente piensa que esto es absolutamente necesario para que las tasas no se desborden”, agregó el funcionario.

Y dijo: “Ahora, puede haber una clasificación distinta y un cálculo distinto para permitir que para algunos productos la tasa de usura sea mayor, pero la solución es un tema legal que escapa completamente a nuestras posibilidades”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.