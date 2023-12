Y es que esos plásticos son una alternativa de pago pueden servir para una emergencia, en la que no se cuenta con el dinero en efectivo, o para hacer compras por Internet, ya que la mayoría cuenta con un seguro que le responde si el producto no llega.

No obstante, algunos no ven con buenos ojos las tarjetas de crédito por los altos intereses que pueden tener o por el cuota mensual de manejo que muchas cobran, así no se utilicen.

Entidades financieras como Bancolombia, Banco Popular y Davivienda ofrecen plásticos sin ese cobro, que pueden ser una alternativa para los que quieren solicitar el plástico.

Tarjetas de crédito sin cuota de manejo en Colombia

Tarjeta de crédito de Nubank

El plástico de la aplicación fundada por David Vélez y sus socios no tiene cuota de manejo así no se utilice y tampoco cobra intereses si las compras se hacen a una cuota.

Tarjeta de crédito libre American Express de Bancolombia

No tiene cuota de manejo, pero sí cobra intereses desde el mismo día de la compra, por lo que experto recomienda estar alerta con esta y otras tarjetas que tienen esa modalidad.

Tarjeta de crédito Mastercard del Banco Popular

No cobra cuota de manejo, siempre y cuando se hagan compras por un monto mínimo al mes. Sirve para acumular puntos Tuplús, que después se pueden redimir en artículos de algunos supermercados, millas o hacer abonos a la misma tarjeta.

Tarjeta G-Zero Davivienda

Este plástico no tiene cuota de manejo, pero desde el 15 de diciembre de 2023 empezó a cobrar intereses por compras diferidas a una cuota. No obstante, uno de sus beneficios es que devuelve ‘Green cashback’, que “es dinero real que puede elegir cómo usar”, por compras con esa tarjeta.

Qué hacer para no pagar cuota de manejo en tarjeta de crédito

Otra alternativa que tienen los clientes es llamar a sus bancos y llegar a acuerdos para que les quiten ese cobro mensual. Bancolombia, por ejemplo, exime el pago a quien lo solicite por hasta un año, mientras que otras entidades exigen el uso del plástico.

