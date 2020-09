La Silla Vacía contactó a la oficina de prensa de Arturo Calle para confirmar si la voz que se escucha en el audio es o no la del empresario, a lo que le contestaron que efectivamente no correspondía, y por lo que desmintieron todas las afirmaciones que fueron compartidas en cadenas de WhatsApp, Twitter y Facebook.

El portal Colombia Check hizo un comparativo entre el audio que fue compartido en redes sociales y una entrevista en la que participó el verdadero Arturo Calle y, según el medio, aunque a primera vista hay “algunas similitudes” entre las dos voces, hay aspectos del tono y la pronunciación de algunas letras que son distintos.

Luego de que el portal confirmara que el audio que circula en redes es totalmente falso, varios usuarios que criticaron al empresario tras escuchar este material se retractaron de sus palabras; sin embargo, destacaron que si hubiese sido real eran unas declaraciones “muy peligrosas”.

En el falso audio, que puede escuchar a continuación, el impostor del empresario menciona que Colombia está en un momento difícil porque “el gobierno anterior le dio paso al comunismo internacional con unas ambiciones personales, y buscando una paz que no ha sido paz hasta el momento”.

Tengo la plena seguridad que el señor Arturo Calle voto por este gobierno. Normal hasta alli

Pero hoy cabo de escuchar este vídeo y me dicen d q es FALSO q el Sr no he dicho esas palabras le escribí un duro mensaje porque me parecieron sus palabras muy peligrosas Ofrezco excusas pic.twitter.com/iUurgudHUu

— #SigamonosLosbuenos (@JulianG40747584) September 18, 2020