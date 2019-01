Por eso, el Gobierno seguirá impulsando su programa nacional ‘Mi Casa Ya’, que según cifras del Minvivienda entregó en 2018 “más de 32 mil subsidios”, con una inversión total de 643.000 millones de pesos.

La inversión por parte del Gobierno Nacional para que más familias colombianas adquirieran una vivienda digna y propia a través de #MiCasaYa en 2018 fue de $643 mil millones de pesos pic.twitter.com/QtfpeaLrOG — Víctor Saavedra (@vicsaavedraM) January 3, 2019

“Para el año 2019, ‘Mi Casa Ya’ tendrá habilitados más de 32 mil subsidios a nivel nacional. Para 2020 serán 32.600 y, en 2021 y 2022, se asignarán 35 mil cada año. Esto le permitirá al país seguir avanzando en materia de equidad”, se lee en un comunicado que el Ministerio compartió en su web, este 3 de enero.

En caso de estar interesado en adquirir uno de estos subsidios, en la página del programa podrá encontrar toda la información necesaria para que empiece a hacer los trámites desde ya, pues esta iniciativa funciona “por demanda” y hasta “que se agoten los cupos”.

Cabe resaltar que este programa está dirigido a “hogares uni o multifamiliares” cuyos ingresos no superen los 4 smmlv, es decir, hasta 3.124.968 pesos.

Entre los requisitos que usted debe cumplir para aspirar a un subsidio, el Minvivienda explica:

No ser propietario de vivienda, no haberse beneficiado de un subsidio familiar del Gobierno o de las cajas de compensación, no ser beneficiario de cualquier título de las coberturas de tasa de interés, tener un crédito aprobado para la compra de vivienda por parte del Fondo Nacional del Ahorro o de cualquier entidad bancaria.

Recuerde que en este programa de subsidios no hay tramitadores ni sorteos ya que la misma persona interesada debe adelantar los trámites en el banco o entidad que elija, y según la opción de vivienda que usted escoja allí mismo se le informará si puede o no ser beneficiario.