Y es que de acuerdo con La Silla Vacía, El Tiempo Casa Editorial tenía planeado empezar a cobrar a sus usuarios por los contenidos digitales desde el pasado “seis de noviembre”, pero la fecha se aplazó para diciembre.

No obstante, la idea no se materializó porque, según una fuente, se necesitaba hacer algunos ajustes a la herramienta que permitirá realizar el cobro.

“Hay que garantizar que si te suscribes electrónicamente, no te salga ninguna falla que te impida el acceso a la información”, dijo uno de los consultados por ese portal, que prefirió reservar su nombre (igual que el de los otros cuatro).

Además de esta razón, otro de los motivos por los que el proyecto no se ha puesto en marcha es porque “hacerlo en diciembre no era propicio porque en ese mes cae el tráfico en las páginas web de noticias y empezar a cobrar en esa temporada podría afectar el resultado de la estrategia”.

Esto, según el portal noticioso, porque El Tiempo le apunta a mantenerse como el medio digital más leído en Colombia, y teme que al empezar a cobrarles a sus usuarios en época decembrina podría reducir las visitas.

“Para dos de las cinco fuentes hay una tercera razón: el temor por lanzar un botón de pago en plena crisis reputacional de las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo que, como contamos en La Silla, cerró un muy mal año en 2018. El miedo es que esa crisis termine golpeando la reputación del periódico, lo que llevaría a que menos gente quiera pagar por su contenido”, asegura el medio bogotano.

De todas formas, es un hecho que El Tiempo empezará a cobrar por sus contenidos digitales y que la apuesta estará centrada en ofrecer contenidos de calidad, un modelo de suscripción que ya han adoptado diversos medios de comunicación (The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times y The Washington Post).

Incluso, en Colombia hay medios como El Espectador, la Revista Semana y El País de Cali, que ya cobran por ciertos contenidos en la web.

“Eso es una tendencia imparable. Para poder tener buen periodismo, para combatir las noticias falsas y para hacer un periodismo profesional hay que pagarles a los profesionales […] No es fácil tomar esta decisión. En el mundo digital la publicidad no está dando a los medios lo suficiente como para mantenerse, por eso hay que buscar otras formas de ingreso”, dijo el director de El Espectador, Fidel Cano, en entrevistas con Noticias Caracol y Blu Radio, poco antes de que pusiera en marcha su proyecto, en marzo de 2018.