Shein, la cadena de moda rápida de origen chino avaluada en US$ 66.000 millones, presentó una solicitud para cotizar en la bolsa de Londres. También había hecho lo mismo en Estados Unidos, sin tener éxito aún.

Según reportó una fuente al medio especializado CNBC, Shein presentó la solicitud de manera confidencial. Desde su irrupción en la escena, impulsando su modelo e-commerce gracias a la pandemia de COVID-19, ha ganado fuerza por la capacidad de ofrecer ropa en tendencia en tiempos cortos.

Desde su llegada al mercado estadounidense, la empresa, que desde 2021 tiene su sede principal en Singapur pero con la mayoría de su cadena de suministro en China, ha mostrado su interés en cotizar en EE. UU. No obstante, precisamente por su origen chino y las tensiones geopolíticas que esto genera, la competencia de Temu, AliExpress y Alibaba no lo ha logrado.

¿Por qué Shein quiere cotizar en Bolsa de Londres?

En una reciente conversación con Wall Street Journal, Donald Tang, presidente ejecutivo de la tienda ‘online’, aseguró que “la mayoría de compañías buscan salir a bolsa por razones de liquidez. Nosotros lo buscamos para facilitar el escrutinio público”.

En noviembre de 2023, presentó una solicitud confidencial de oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos. Aunque es usual que las solicitudes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sean confidenciales -en aras de proteger información sensible de las operaciones, la SEC, reportó el Wall Street Journal, le dijo al gigante chino que no la aceptaría si no era pública.

Además, legisladores estadounidenses, como el senador republicano Marco Rubio, y funcionarios federales y estatales pidieron a la SEC que bloquera la cotización de la empresa. Han argumentado que aceptarlo violaría una ley que prohíbe la importación de productos fabricados Xinjiang en China. Allí, el gobierno de ese país ha sido acusado de genocido contra el grupo étnico uigur.

Con todo lo anterior, Shein presentó la solicitud en Londres en su apuesta por estar en los mercados públicos. Y, como lo aseguró Tang, esa ambición, además de responder al deseo de ser una empresa global, también responde a razones de transparencia.

