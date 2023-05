En enero de 2023 se creó una ley que les exije a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) darles a los conductores un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para cubrir los daños materiales causados en choques simples a terceros, sin cargo o sobrecostos para los usuarios.

Sin embargo, el gremio le advirtió al Gobierno Nacional que no es posible cumplir esa norma porque al no ser un accidente provocado por fallas mecánicas o error en la revisión, es un seguro que no debería estar dentro de sus funciones.

“Nuestra función en los Centros de Diagnóstico Automotor es hacer la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para disminuir la accidentalidad, trabajar por la seguridad vial y el medio ambiente, por contaminación de fuentes móviles”, señaló Gonzálo Corredor, presidente de la asociación, en La W.

De otro lado, Corredor señaló que han presentado demandas ante la Corte Constitucional porque no existen los recursos económicos suficientes para asumir un nuevo costo.

“No nos pueden obligar a los 850 Centros de Diagnóstico Automotor a pagar una pólizas que al año costarían, para las 7 millones de revisiones, cerca de 245.000 millones de pesos“, enfatizó al medio.

¿Hay alguna aseguradora que pueda asumir el costo de esta póliza?

Por otro lado, el presidente del gremio aseguró que la compañía Mundial de seguros ha sido la única empresa que se ha visto interesada en comercializar este seguro. Sin embargo, esta no cumple con todos los requisitos y también se tiene el riego de monopolizar el negocio.

Asimismo, la asociación dijo que le van a exponer a Fasecolda la inviabilidad financiera para asumir esta responsabilidad “ya que por su estructura financiera entraría en pérdidas y este seguro generará igual o mayor corrupción del que ha presentado el Soat en nuestro país”, dijo Corredor, al portal.