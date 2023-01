La aplicación de Scotiabank Colpatria, uno de los bancos con más clientes en Colombia, tuvo constantes fallas en el servicio este seis de enero y los usuarios no lograron ingresar para hacer transferencias y demás operaciones desde sus celulares.

De acuerdo con los reportes de los usuarios, durante varias horas no pudieron hacer compras o transferencias desde la aplicación móvil y en los corresponsales bancarios no hay servicio.

@ScotiaColpatria no ha sido posible hoy realizar pagos ni en oficina ni en cajero, ya tres intentos y nada, ojalá no apliquen sanción porque no sería justo, y no hay solución a la vista

— Alexander Díaz (@PaisDeMier_da) January 6, 2023