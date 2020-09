Las playas y cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina solo podrán ser disfrutadas por su comunidad, según el documento, una vez culmine la fase de aislamiento y se aprueben los protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19.

Sin embargo, lo que le llamó la atención a las juventudes liberales en la isla, según informó CM&, es que este decreto exime de la medida a los turistas “que ya están llegando”, ya que ellos sí puedes disfrutar de las playas desde el pasado primero de septiembre.

El decreto resalta además que cuando se autorice el ingreso a las playas de los raizales y residentes del archipiélago, se les permitirá el disfrute de estas solo y únicamente bajo la medida del pico y cédula.

“En dicho decreto se pone de presente el poco interés de parte de las autoridades locales pues no se ha expedido ningún protocolo de bioseguridad, no se ve el protocolo para los turistas, no se ve el protocolo para nadie, despertemos por favor”, dijo en el noticiero Nauro Caballero, veedor nacional de las juventudes.