A medida que avanza el tiempo, se acaban las opciones que tiene la comisión tripartita del Gobierno, empresarios y sindicatos para llegar a una decisión conjunta sobre el incremento del sueldo de los colombianos para el 2025.

(Vea también: “Hasta el miércoles”: aviso de Gobierno sobre el salario mínimo preocupó a empresarios)

Aunque las centrales obreras decidieron jugársela con una cifra pública del 12 %, los gremios empresariales optaron por mantener la incertidumbre, afirmando, bajo la vocería de Fenalco, que le entregaron una “cifra confidencial” a la ministra de Trabajo.

La posición de los empresarios surgió después de conocerse la sugerencia de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, que puso un 5,2 % como opción sobre la mesa. Posteriormente, la propuesta fue retirada en aras de “no romper la unidad gremial”, en palabras del presidente de la asociación, Rodolfo Correa.

Ahora bien, pese a que han mantenido silencio ante el aumento que les gustaría para el 2025, Portafolio reveló que, luego de la última reunión de concertación, se conoció que el alza deseada sería de 6,83 %, que representan 88.790 pesos adicionales o un total de 1.388.790 para el valor devengado.

De esta manera, con el aumento que tendrían los empresarios bajo la manga, el costo total de un trabajador incluiría los siguientes valores:

Este número trascendió a la opinión pública, pese a que otros integrantes del gremio, como el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Bruce Mac Master, continúan negando que haya una propuesta definida.

Así lo creen también los sindicatos, cuyos representantes, como el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, criticaron la falta de oficialización.

“Mientras los empresarios no propongan nada, nosotros estaremos ahí. Nosotros somos de los pesimistas. Unos gremios que no proponen nada en la mesa, que no aceptan ni siquiera los datos y los resultados del Dane, en un hecho inusual, porque siempre los habían aceptado y ahora lo contradicen, no creo que haya mayor espíritu de concertación de ellos”, expresó el directivo.