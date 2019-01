Esa compañía de crudo es uno de los principales proveedores de petróleo de Pdvsa, la estatal venezolana.

La noticia la confirmó en las últimas horas el periodista de The Wall Street Journal, Anatoly Kurmanaev, que publicó en su cuenta de Twitter el freno impuesto por la petrolera rusa al contrato que tiene con la petrolera más importante del país vecino.

Russia’s Lukoil, one of PdVSA’s main suppliers of oil products, froze its contract with Venezuela today. Moscow Corp. not prepared to risk ban from U.S. financial system for Maduro.

