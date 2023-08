Yina Ximena Orjuela Espitia, una auxiliar de enfermería ibaguereña, contó que perdió 400 mil pesos que tenía en Nequi. Según la versión de la usuaria, no sabe quién retiró el dinero. La aplicación no le informó el retiro y tampoco la clave

Agregó que revisó los movimientos y efectivamente encontró que el 6 entre las 5:08 y 5:12 de tarde, alguien retiró el dinero al parecer en un cajero.

“En cuanto me di cuenta me comuniqué con Nequi. Primero dijeron que sí, que iban a reintegrar el dinero, pero luego me enviaron un escrito asegurando que no lo iban a hacer. Es preocupante porque no sé cómo ingresaron a la aplicación y porqué no me notificaron los retiros”, cuestionó.