Cada vez son más los casos en Colombia de personas que, luego de descargar algunas aplicaciones o páginas, terminan dándoles información privada a los que ahora son llamados delincuentes por algunas autoridades.

Son individuos y empresas denominados como los ‘nuevos gota a gota’ porque usan una modalidad similar a la de estos prestamistas, pero con una presión mucho peor y, en algunos casos, sin que ni siquiera les pidan dinero prestado.

Según dieron a conocer en Noticias Caracol, estas personas les envían dinero a las billeteras virtuales que son designadas al azar. Luego de eso toman datos personales y les empiezan a pedir intereses y demás.

Allí mostraron el caso de una mujer que recibió 10 depósitos a sus cuentas de Nequi y Daviplata de un préstamo que no solicitó. Ella no se gastó el dinero, pero tampoco pudo devolverlo porque no era claro el remitente.

“Al revisar de dónde proviene el dinero no tiene como un respaldo del número telefónico, ni un número de cuenta, nada. Al buscar en Internet son como corresponsales bancarios o de depósito de dinero internacionales”, dice.

Lo peor es cuando empiezan los mensajes amenazantes y otras presiones. “Dicen que por cada hora que pase son cien mil pesos más. Que cada minuto cuenta. Que soy una presunta estafadora y que tienen mis fotos y contactos. Efectivamente, al día siguiente empiezan a llamar a mis contactos más cercanos usando los nombres que están guardados en la agenda de mi celular. La angustia es horrible”, contó esta mujer en Noticias Caracol.

Este es uno de los mensajes que le llegó.

En Noticias RCN también dieron a conocer el caso de dos mujeres, quienes también tuvieron un problema similar. Ellas solicitaron un crédito a unas aplicaciones, pero cuando les desembolsaban el dinero les daban mucho menos de lo que habían solicitado. Decía que el “monto solicitado era de dos millones, pero el desembolsado era mucho menor”.

A ellas también les hicieron lo mismo: amenazarlas con llamar a sus contactos y escribirles constantemente a su WhatsApp.

Nequi y Daviplata: qué hacer en este tipo de casos

Aunque las billeteras virtuales han mostrado tener una protección muy importante, las empresas o los ‘gota a gota’ que cometen este tipo de actos han hecho de todo por engañar a los colombianos en diferentes plataformas que ya han sido denunciadas en varias oportunidades.

Por ello, Ricardo Cruz, especialista en investigación criminal, dio algunas recomendaciones: “No retirar dineros que no son propios. Reportar a las aplicaciones móviles como Nequi y Daviplata, en las que se están recibiendo ese tipo de dineros para que ellos, a través del servicio al cliente, hagan las respectivas devoluciones de esos dineros”.

El mayor Juan Bautista, jefe Ciber Gaula, también les advirtió a los colombianos para que sus cuentas de Nequi o Daviplata no sean usadas por los delincuentes.

“No descargue aplicaciones de dudosa procedencia a través de plataformas con el fin de prevenir la extracción de información que posteriormente puede ser usada en su contra”, dijo.