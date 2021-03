green

Luego de que el pasado 7 de marzo se diera a conocer que la lotería de Boyacá dejó a un ganador con el número 0316, que circuló en redes sociales, los apostadores le siguieron apostando y quedaron a la espera de las cifras que arrojaron los juegos de Cruz Roja y Huila.

Resultados de lotería Cruz Roja, 9 de marzo

Como indicó la cuenta de Instagram del juego, el sorteo número 2883 ofreció un premio mayor de $ 2.500 millones y los usuarios también tenían la posibilidad de llevarse una moto.

En el siguiente cuadro podrá ver si la cifra a la que le apostó fue la ganadora, si no se llevó el premio mayor (que no coincidió con el número del plátano), hay secos que no le caerían nada mal:

Premio Número Serie $ 2.500 millones 7115 051 Moto 1610 040 $ 100 millones 4680 009 $ 50 millones 0278 180 $ 50 millones 0960 191 $ 50 millones 1667 250

Pese a que las cifras más altas son las anteriormente mencionadas, la lotería de la Cruz Roja también entregó 20 premios secos de $ 20 millones y 30 premios secos de $ 10 millones.

En la imagen que aparece a continuación aparece la lista de números ganadores; además, el sorteo indica que el premio mayor fue distribuido en Bogotá, mientras que la moto se dio a Cali:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lotería de la Cruz Roja (@loteriadelacruzroja)

Resultados de la lotería del Huila, 9 de marzo

El premio ‘gordo’ de este juego estaba en $ 1.200 millones, aunque también ofrecía montos altos que oscilan entre los $ 120 millones y los $ 45 millones; este juego regional tiene un “fijo sin serie” que cayó en el número 5987.

Aquí, las cifras y series ganadoras de los premios más grandes:

Premio Número Serie $ 1.200 millones 7312 022 $ 120 millones 2354 068 $ 90 millones 0788 012 $ 60 millones 3648 048 $ 60 millones 4530 082 $ 45 millones 6468 055 $ 45 millones 5709 012 $ 45 millones 0299 029 $ 45 millones 4469 128 $ 45 millones 2415 017

Además, en el sorteo de la lotería del Huila del pasado 9 de febrero también se entregó 10 premios secos de $ 24 millones y 22 premios secos de $ 21 millones; el listado completo aparece en la siguiente publicación: