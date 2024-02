Alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes 26 de febrero, un helicóptero Bell 206 de matrícula HK4810 tuvo un percance cuando despegaba de un helipuerto ubicado en un exclusivo restaurante de Medellín, que funciona en la comuna Manrique.

La aeronave viajaba con seis personas a bordo, incluyendo el piloto, quienes salieron con vida después de que la aeronave quedó colgada entre una antena y el quinto piso del restaurante. Milagrosamente nadie murió y el copiloto terminó con una fractura de tibia y peroné, por lo que fue remitido a una clínica de Medellín, según confirmó Blu Radio.

La Aeronáutica Civil abrió una investigación por este hecho y se conoció cuáles es el restaurante que ofrece este tipo de vuelos en helicópteros, sobre todo para turistas, que son los que pagan cerca de 300.000 pesos por el viaje, de acuerdo con la emisora.

El negocio es Hangar M45 Azotea, que está ubicado en el nororiente de Medellín y es distinguido por su temática industrial, que simula un hangar real, sillas de aviones, salas de espera y hasta tiene hélices de helicóptero reales. De hecho, el ‘tiktoker’ ‘Rubencho viajero’ le hizo una reseña y contó la experiencia que vivió.

“Desde que llegas te sientes como si estuvieras en la sala de un aeropuerto, e inclusive te sientes como si estuvieras sentado en un avión. Todo el personal está vestido de tripulación y son súper amables”, dijo el creador de contenido, que además contó que el lugar tiene una avioneta HK4000 en la terraza, donde los visitantes pueden tomarse fotos.

El viaje en helicóptero incluye un cóctel de bienvenida y también una experiencia gastronómica, pues el restaurante tiene platos como sushi, bandeja paisa, ceviche de chicharrón, sancocho de morrillo, ajiaco, entre otros suculentos platos.

