La recepción de remesas en Colombia, una de las herramientas que emplean las familias nacionales, podría anotar un nuevo récord al cierre de 2023, llegando a US$ 10.000 millones.

Así lo anticipan analistas consultados por el diario La República basados en las expectativas que se tienen sobre el último trimestre, uno de los periodos con mayor dinamismo.

“Las remesas cada vez han jugado un papel más determinante para los hogares colombianos, toda vez que, por los niveles de tipo de cambio, representan un ingreso significativo para varias regiones y esto dinamiza, no solo el consumo, sino también de la inversión”, apuntó Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú.

Hasta el momento, con corte a septiembre, el país ha recibido $ 7.404,2 millones en remesas, de acuerdo con los registros que lleva el Banco de la República, un alza de 7,7 % anual. En los últimos tres meses registrados se ha marcado una tendencia de montaña rusa toda vez que en julio fue de US$ 761,6 millones; alcanzó el pico de US$ 887,7 millones en agosto y cayó a US$ 881,4 millones en septiembre.

También es preciso recordar que en los últimos tres años el país anotó registros de US$ 6.908 millones en 2020; US$ 8.597 millones al año siguiente y US$ 9.428 millones en 2022, un récord. Alianza Valores y Banco de Bogotá coinciden en que este año también se anotará una nueva cifra histórica, superior a los US$ 10.000 millones.

“Esperamos que sea un número por encima de los US$ 10.000 millones. Es un récord. Creemos que tiene que ver con el hecho de que la economía estadounidense presentó un comportamiento mejor al esperado y la tasa de cambio, que si bien se ha moderado en estos meses, alcanzó unos niveles muy altos y eso generó un impulso en el envío de remesas”, apuntó David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.

Los analistas coinciden que en el último trimestre, puntualmente en diciembre, se podría generar un mayor dinamismo en la recepción de divisas debido al comportamiento de las festividades. Vale destacar que históricamente diciembre es el mes con una mayor variación mensual en el ingreso de divisas, concretamente de 15,3 %.

“Esperamos un ligero incremento en el último trimestre del año frente al tercer trimestre de este año, un flujo entre los US$ 2.600 y US$ 2.800 millones”, dijo Diego Gómez, analista de contexto externo y mercado cambiario en Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

No obstante, Gómez difiere de sus colegas y no espera un incremento récord al cierre de año. “No esperamos aumentos importantes en remesas por: efecto rezagado de las tasas de interés altas en países de origen, enfriamiento progresivo del mercado laboral, normalización de tasas migratorias y la apreciación reciente del peso colombiano”, puntualizó el analista.

Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú, precisó que hacia 2024 es posible una leve moderación en la recepción de divisas por la entrada en desaceleración de los principales países de origen.

“Se ve un envío de remesas que ya se está estabilizando, como lo hemos visto en los últimos reportes, y no deberíamos marcar nuevos máximos históricos. Es posible que hacia 2024, podamos ver incluso una leve moderación en el monto de las remesas si los principales socios entran en desaceleración como los casos de EE. UU., España y Chile”, dijo.

