En el séptimo mes del año los colombianos recibieron US$ 761,61 millones en remesas, es decir, US$ 127,84 millones menos (-14,3 %) de lo que recibieron en el mismo periodo de 2022, cuando la cifra fue por US$ 889,45 millones.

Así lo reveló el Banco de la República en su más reciente informe de remesas de los trabajadores colombianos, según el cual, si se compara con lo reportado en junio de 2023, cuando se recibieron US$ 783,48 millones, la caída fue de 2,79 %. Es decir, US$ 21,87 millones menos.

(Vea también: Habría buen negocio para colombianos en el exterior con plata que mandan al país)

De esta manera, julio se convirtió en el segundo mes del año con las remesas más bajas, después de abril, cuando fueron por US$ 736,74.

Lee También

Entre tanto, mayo ha sido el mes de 2023 en el que los colombianos recibieron más giros desde el exterior, con US$ 877,18 millones.

En cuanto a lo corrido del año el comportamiento es un poco diferente. Según el Emisor, entre enero y julio las remesas totalizaron US$ 5.634 millones, lo que representó un crecimiento de 4,9% frente a igual periodo del 2022, cuando fueron por US$ 5.352 millones.

Puede leer: MinAgricultura extiende plazo para discutir decreto sobre procesos agrarios y extinción de dominio