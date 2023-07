El Banco de la República de Colombia entregó su más reciente informe de remesas a Colombia de los trabajadores correspondientes al mes de junio del 2023. La cifra para el sexto mes del año llegó a US$ 783,48 millones.

De acuerdo con el concepto del emisor, estas “comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia”.

Así las cosas, los US$ 783,48 millones representan una caída de US$ 93,7 millones, que equivale a un 12 %, si se compara con mayo de este año, cuando la cifra fue de US$ 877,18 millones.

En junio cayeron las remesas a Colombia

En comparación con enero del 2023, también se evidencia una leve baja de 0,2 % en la cifra, cuando el valor de remesas que entraron al país fue de US$ 785,02 millones.

Comportamiento de las remesas a Colombia en el primer semestre del año

De acuerdo con el Banco de la República, en el mes de junio del 2022 la cifra fue de US$ 821,59 millones.

Con lo anterior se evidencia una reducción de US$ 38,11 millones, una caída del 4,9 % frente al mismo mes del año pasado.

Al realizar el cálculo por los primeros seis meses del año, a Colombia han entrado US$ 4.873 millones por remesas.

Si se comparan con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron de US$ 4.463 millones, se evidencia un incremento en la cifra de US$ 410 millones que equivale a un 0,2 %.

Este ha sido el comportamiento del ingreso de remesas de los trabajadores este año, en enero (US$ 785,02 millones), en febrero (US$ 832,70 millones), en marzo (US$ 858,26 millones), abril (US$ 736,74 millones), mayo (US$ 877,18 millones) y en junio (US$ 783,48 millones).