Dentro de los resultados revelados por el emisor en el noveno mes del año el indicador llegó a US$ 881,47 millones.

Lo anterior refleja una baja de US$ 6,29 millones en relación con la registrada en agosto pasado cuando llegaron a US$ 887,76 millones. En ese momento esa fue la cifra más alta del año.

En relación con septiembre del 2022, cuando las remesas que llegaron al país fueron de US$ 750,95 millones, se evidencia un aumento de US$ 130,52 millones.

Sin embargo, lo reportado en el noveno mes del año se consolida como la segunda mejor cifra del año.

De acuerdo con la información entregada por el Banco de la República, estos dineros corresponden a las divisas que envían los trabajadores del exterior a sus familias en Colombia.

“Comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia”, dice el emisor.

Más sobre las remesas de los trabajadores

De acuerdo con el histórico del Banco de la República, entre enero y septiembre del 2023 han llegado a Colombia US$ 7.404 millones en remesas.

En relación con el mismo periodo del 2022 representó un aumento de US$ 531 millones, ya que en ese periodo la cifra fue de US$ 6.873 millones.

En cuanto al comportamiento del ingreso de remesas de los trabajadores este año ha sido el siguiente:

En enero (US$ 785,02 millones), en febrero (US$ 832,70 millones), en marzo (US$ 858,26 millones), abril (US$ 736,74 millones), mayo (US$ 877,18 millones), en junio (US$ 783,48 millones), en julio (US$ 761,61 millones), en agosto ha sido de (US$ 887,76 millones) y septiembre (US$881,47 millones).

