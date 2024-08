Por: VALORA ANALITIK

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió sobre lo que será la reforma tributaria del gobierno Petro y las metas que define en materia de recaudo esa iniciativa.

De acuerdo con el senador por el Partido Conservador, pareciera no ser clara la hoja de ruta que va a garantizar que, en esta ocasión, la medida ayudará a conseguir el dinero que hace falta para completar el presupuesto del año entrante.

Dijo Cepeda que la reforma tributaria del gobierno Petro pretendería buscar unos $ 12 billones, pero no se sabe muy bien cómo va a lograrse ese segmento.

Al mismo tiempo, dijo, el golpe que preocupa es entender si los segmentos tradicionales, como el petrolero, asumirían, de nuevo, la responsabilidad de aportar una buena parte de los recursos.

“La ley de Financiamiento genera incertidumbre, porque dicen que se quiere sacar $ 12 billones, pero no se sabe cómo. En solo regalías este sector brinda $ 9,2 billones y estas han venido incrementando desde 2022”, dijo Cepeda.

Más críticas a la reforma tributaria del gobierno Petro

Al tiempo que, explicó, no se debería pensar en una nueva carga impositiva para el sector petrolero y de minería sobre la base de que este es un sector que jalona al transporte, los servicios y el comercio. “La economía minera representa 57 % de la economía de La Guajira”, resaltó luego.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la reforma tributaria del gobierno Petro seguirá buscando un sistema tributario más equilibrado.

Ha mencionado el ejecutivo que, en ese plan, se van a eliminar las deducciones que siguen beneficiando a la población y a los sectores más ricos del país.

Pidió finalmente Cepeda tener en cuenta que una nueva carga impositiva con este proyecto de ley terminaría siendo muy lesiva para el país.

“Si no hay inversión, no hay producción de utilidades, y si no hay utilidades no hay recursos, y esto se pretende arreglar con una reforma tributaria, que genera un círculo vicioso en el proceso”, afirmó después.

