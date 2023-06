En medio de las discusiones de la reforma pensional, los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana presentaron nuevas propuestas para el articulado que radicó el Gobierno.

(Lea también: El punto del que no se habla en la reforma pensional: ¿hay riesgo en historia laboral?)

Entre los planteamientos, proponen mantener el umbral de cotización en Colpensiones en tres salarios mínimos siempre que se cumplan los principios de progresividad, sostenibilidad fiscal y protección del ahorro con otras medidas. Este ha sido, precisamente, uno de los temas álgidos de las discusiones del proyecto, incluso por fuera del legislativo, pues gremios, expertos y hasta ponentes, como Norma Hurtado, han pedido que se baje el tope a 1,5 o dos mínimos.

Eso sí, los Observatorios proponen que se reformule la liquidación de la pensión en el Componente de Prima Media, con el objetivo de que el subsidio comience a disminuir a partir de un Ingreso Base de Liquidación (IBL) de tres mínimos, que desaparecería completamente a los seis mínimos. Ello, teniendo en cuenta que a partir de los tres mínimos se empieza a obtener pensión en el Componente Complementario de Ahorro Individual.

Explicando este punto, se señala que con esta propuesta la mesada en el Componente de Prima Media al momento de pensionarse oscila entre uno y 1,5 mínimos. Así, un IBL de un mínimo da una pensión del mismo monto, mientras que la mesada aumenta cuando el IBL es de tres mínimos. Pero, desde ese punto, la pensión disminuye a medida que aumenta el IBL, hasta regresar a un smlmv cuando el IBL es de seis salarios. En ese punto, y para todos los que devengan seis smlmv o más, los subsidios a las pensiones desaparecerían.

“Es importante reducir los beneficios del pilar del componente de prima media. ¿Cómo lo proponemos? Lo que hacemos es que la tasa de reemplazo disminuye con el Ingreso Base de Liquidación total”, explicó Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal.

Pardo aclaró que esto no implica que la pensión total de las personas que ganen más de seis smlmv sea de un smlmv, sino que, al tener en cuenta los ingresos del Componente de Ahorro Individual, su pensión total deja de estar subsidiada y se asemejaría a los resultados de un sistema de capitalización.

“La pensión del componente de prima media se aplana en un salario mínimo, pero igual la pensión del componente complementario sigue creciendo a medida que se tienen más ingresos”, explicó el experto.

El Gobierno propone que el régimen de transición sea a partir de las 1.000 semanas, pero los Observatorios agregan que sea un poco más específico, cumpliendo no solo el requisito de las 1.000 semanas, sino también estar a menos de 10 años de la edad de pensión al primero de enero de 2025. “Esas son las motivaciones que tenemos para acotar más los beneficios del régimen de transición, teniendo en cuenta que las pensiones del RPM hoy son muy subsidiadas. Con esta medida disminuimos el costo fiscal”, dijo Pardo.

(Vea también: Senadores que fueron fichas clave para que la reforma pensional de Petro avanzara)

Se aprobó el informe de ponencia del proyecto, por lo que se podrá votar

En sesión en la Comisión VII del Senado, con siete votos por el sí y dos por el no, se aprobó el informe de ponencia positiva de la reforma pensional, con lo que se pasará a votar el articulado. “El debate sobre la reforma pensional es fundamental y debemos abordarlo con seriedad, responsabilidad y respeto. No es ético ni aceptable dilatar para ganar tiempo, nuestro país clama por decisiones concretas, sea que se apruebe o no la reforma, es momento de comenzar a darle trámite”, dijo el recién posesionado presidente del Senado, Alexander López.