Los famosos pilares de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro solo pensaron en la vejez, pero no se enfocaron de la mejor manera en las pensiones de invalidez y sobrevivientes, que tienen muchos errores en su diseño. Así lo detectó el Observatorio Laboral de la Javeriana.

Una pensión por invalidez se obtiene cuando el trabajador pierde el 50 % o más de su capacidad laboral y cumple con otros requisitos de ley. Ese dinero lo recibe mensualmente por haber cotizado constantemente a la pensión obligatoria. Mientras que la pensión de sobrevivientes es esa mesada a la que tienen derecho los beneficiarios del cotizante en caso de que fallezca.

Según el articulado de la nueva reforma, las pensiones se cubrirán con cargo a Colpensiones, en principio a través de un seguro, pero con un porcentaje de las cotizaciones de los afiliados que vienen repartidas por los aportes a fondos privados y a Colpensiones.

Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Javeriana, explica que las pensiones por invalidez se liquidarán teniendo en cuenta la pérdida de porcentaje de capacidad laboral y con las semanas que se alcancen a cotizar, pudiendo llegar incluso al 75% del Ingreso Base de Liquidación (IBL), que es el promedio de los ingresos sobre los que cotizó antes de que se declarara la invalidez.

“Esto significa que la pensión de invalidez puede incluso llegar al 75% de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que la de vejez ingresó a pilares y será controlada, al menos, en prima media, hasta un tope del 80% de 2,3 salarios mínimos, y sabiendo que en ahorro individual la tasa de reemplazo es baja, del 30% o 40%”, aclaró Morad.

En cuando a sobrevivencia sucede lo mismo. De acuerdo con la académica, esta pensión dependerá de las semanas adicionales a 500 que tenía el cotizante que fallece, pudiendo llegar incluso al 75% de 25 salarios mínimos versus una pensión de vejez que será mucho más baja.

En ese orden, Iván Camilo Jiménez, profesor de la Universidad Javeriana e investigador en Estudios en Derecho Laboral y Seguridad Social, agrega que cuando se calculan las pensiones de sobrevivientes y de invalidez, se hace con un porcentaje del ingreso promedio sobre el que se cotizó, es decir, sobre un porcentaje del 100% del salario. Esto provoca que, en muchos casos, estas pensiones sean más altas que las de vejez, lo cual desequilibra el sistema por completo.

“Además, la norma indica que la pensión de invalidez es temporal y que luego se cubre con una pensión de vejez, de modo que habrá un primer problema: si la invalidez es más alta, es probable que, en discusiones judiciales, ordenen mantener el monto de la pensión de invalidez como vitalicia, pues eso no estaría dentro del cálculo del seguro del que habla la norma. Por ende, impactará a Colpensiones porque la ley ahí sí es clara en que la pensión es de cargo de esta”, detalla Jiménez.

Entonces como invalidez y sobrevivientes no entraron a pilares, para Morad, esto no superará una revisión de igualdad ante la Corte Constitucional, porque mientras invalidez y sobrevivencia seguirán rigiéndose sin control de sostenibilidad y equidad, que incluye el sistema de pilares, vejez sí lo hará.

“Sin justificación, porque invalidez y sobrevivencia van a ser más altas que vejez. No hay una justificación constitucionalmente relevante, luego el test que realice la Corte, que lo usamos los abogados para saber si se justifica una diferencia, no se ve cómo será superado en esta diferencia”, calculó la codirectora.

Morad precisa que el sistema de pensiones solo cubre los casos de origen común, pero los riesgos laborales no se han modificado, “ahí tenemos otro reto adicional”. Esto significa que, en caso de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, se siguen reconociendo pensiones por invalidez y sobrevivencia.

“El reto es que podemos tener pensiones muy altas por invalidez y sobrevivencia de origen común, mientras que solo controlamos las de vejez. Además, esta diferencia también se verá en los riesgos laborales, ya que nada ha cambiado en ese aspecto y se seguirán reconociendo pensiones altas”, advierte.

Por eso la alerta que muestra el profesor Jiménez es que en la pensión para sobrevivientes, la redacción del articulado es peor, porque en la finalidad da a entender que es temporal hasta que se cambie por una de vejez. “Eso no es lógico. El muerto no envejece. Y las personas en Colombia toda la vida han tenido derecho a devengar esas dos pensiones la de vejez y sobrevivientes porque no son incompatibles”.

Por lo que, para el académico, era importante que estas dos formas de pensión quedaran dentro de los pilares, porque la estructura del modelo debía pensar en sostenibilidad financiera y eso implicaba pensar en un modelo 360, que involucrara mecanismos de financiación y cobertura de las prestaciones para la vejez, para los sobrevivientes en caso de muerte de afiliado o pensionado, para una invalidez y también para las incapacidades que están a cargo del sistema de pensiones.

“Como la discusión se centró en un modelo de vejez únicamente, las otras prestaciones, si bien se tocan en la reforma, no están contempladas dentro de la sostenibilidad financiera y eso puede generar inconvenientes”, sostiene Jiménez.

Para la codirectora del observatorio, una de las causas de la no inclusión al sistema de pilares fue desconocimiento. “Eso era un punto que se iba a debatir en Cámara de Representantes, muchos congresistas ya sabían el riesgo que se avecinaba en invalidez y sobrevivencia, pero como no hubo debate, pues la norma pasó con ese vicio de inconstitucionalidad tan grave”.

En este sentido, el docente Jiménez recalca que la causa de lo ocurrido es que la reforma se tramitó con más afanes políticos que técnicos, se obviaron debates y se confió en que los congresistas eran responsables. “Al final, la mayoría de congresistas no son expertos en pensiones, cayeron en la discusión sencilla de que el problema a resolver era solo protección de vejez y se olvidaron de la integralidad del sistema de pensiones”.

Por lo tanto, la principal consecuencia, según Morad, es la diferencia entre invalidez y sobrevivencia versus vejez. Por su parte, Jiménez resalta que todo esto tendrá un impacto en la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo en la litigiosidad (cantidad de pleitos iniciados judicialmente).

