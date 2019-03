De acuerdo con un estudio de la entidad de crédito educativo Fincomercio, citado por Noticias Caracol, estas son algunas de las recomendaciones que deben tener presente cuando le ofrecen una oferta de ahorro o inversión.

Verifique la existencia de la entidad por medio de Internet, llamando a las líneas de atención de servicio al cliente o yendo a las instalaciones físicas que dicen tener.

Busque información de esas firmas en entidades oficiales. Por ley, las cooperativas deben reportar informes de gestión, balance social y resultados financieros.

Si la entidad dice ser una cooperativa, verifique que aparezca en los listados de la Superintendencia Solidaria, o si dice ser un banco, asegúrese de que sea vigilada por Superintendencia financiera.

Investigue con amigos o expertos del sector si esa firma tiene buena reputación y si ellos han tenido una buena experiencia allí.

Portafolio destaca que la Superfinanciera ha emitido varias advertencias sobre las entidades que sin autorización utilizan su imagen para dar una falsa sensación de seguridad y confianza para que las personas accedan a ellas en busca de créditos.

Según ese portal económico, algunas de esas firmas de dudosa procedencia son: Serficreditos S.A.S., Financial Colombia, Gm Financial Colombia S.A.S, Gmf Financial Colombia S.A.S., Coopicreditos – Cooperativa de Crédito S.A., Credifamilia S.A.S. y Mega Credit Colombia.