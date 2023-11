Las lluvias de octubre y parte de noviembre emocionaban a muchos pensando en que las hidroeléctricas tendrían más reservas y eso abarataría el valor de la energía.

Esto es cierto y, de hecho, se espera que haya meses como diciembre o enero con recibos de luz más baratos. Sin embargo, después viene el problema. Las sequías que se prevén para fin de año tendrían consecuencias a mediano plazo.

(Vea también: Estratos 1, 2 y 3 en Colombia tendrían cambio (duro) en recibo de luz; nuevo precio asusta).

Un análisis, entregado por El Tiempo, señala que desde febrero de 2024 se podría ver un aumento considerable en los precios de la energía a causa de que las hidroeléctricas no tendrán tantas reservas como ahora.

“Las hidroeléctricas son las que definen el precio; sube o baja dependiendo de qué sequía están viendo hacia adelante. Si ven que habrá sequía suben los precios, pero si llega más agua bajan los precios”, dijo a ese diario Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg.

Lee También

Analistas señalan que es importante hallar un equilibrio entre las reservas y la cantidad de agua usada por parte de las hidroeléctricas en todo el territorio nacional.

“Si nos gastamos toda esa agua ya para bajar el precio fuertemente, el problema es que en ese momento no habrá agua; y si no hay agua, no hay energía eléctrica, y si no hay energía eléctrica, habrá un apagón que no pasará y que no queremos que pase porque estamos preparados para eso”, añadió en ese medio Carlos Orduz, vicepresidente de Generación de Energía de EPM.

Recibo de luz, afectado por decisión del Gobierno Nacional

La regulación de la Creg debió permitir que se controlara el incremento en las tarifas de energía anunciado por varias empresas comercializadoras, relacionadas con la aplicación de la denominada opción tarifaria.

Sin embargo, la Creg no ha podido aplicar eso, ya que ni siquiera tiene comisionados expertos en la materia nombrados oficialmente. Por eso, las facturas aumentarían, para varios mercados del país, por encima del 10 % y hasta cerca a un 20 % en los recibos de fin de año en algunas regiones del país.

Los más afectados, según fuentes de la entidad citadas por Caracol Radio, serían los departamentos de la Costa Caribe, el Eje Cafetero, los Santanderes, Valle del Cauca y Caquetá.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.