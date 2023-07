Para mejorar sus finanzas en el segundo semestre de 2023 puede optar por un ahorro a largo plazo que sí o sí le dará rentabilidad, se trata de un CDT en su banco o entidad de preferencia, que para este mes de julio ya se conocieron cuáles son los que más beneficiarán a los usuarios.

(Lea también: Así de fácil puede invertir un millón de pesos y obtener buenas ganancias)

Si cuenta con dinero extra que no le afectará sus bolsillos para gastos mensuales como arriendo, alimentación, transportes, seguridad social, entre otros, esta opción le puede sonar.

Un certificado de depósito a término fijo (CDT) es una herramienta de inversión bajo la cual usted le otorga al banco una suma de dinero que no podrá retirar durante un tiempo determinado, ya sea por 30, 60, 90, 180 o 360 días.

A mayor plazo deje ese monto ahorrado, recibirá mejores intereses al reclamarlo, según la cantidad de dinero que decida depositar y de las condiciones del mercado en el momento en que se realice la consignación.

Quiénes deben pagar seguridad social por invertir en un CDT

Pero, si es trabajador independiente o dependiente de una empresa para cotizar salud y pensión mensualmente debe tener presente el plazo al que vence y la rentabilidad que obtendrá para reportar la novedad ese mes en el que reciba los rendimientos.

Esta novedad se debe hacer a PILA o Mi Planilla siempre y cuando los rendimientos con el banco o entidad de su preferencia sea superior al salario mínimo mensual vigente, es decir, $ 1.160.000.

Así lo explicó Sergio Hernán Ruiz, subdirector de Determinación de Obligaciones de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) en una capacitación virtual.

¿Si tiene varios CDT se suma la ganancia para reportarlos en la seguridad social?

“Si hay una persona que dice, oiga, venga, pues es que yo tengo aquí una platica y yo quiero tener un CDT de $ 700.000, y lo quiero tener a un plazo de 60 días, es decir mensual voy a imaginarme que deja rentabilidades de $ 1.000.000. Si ese CDT le está rentando un millón, eso es el ingreso bruto, y ese ingreso bruto es inferior al salario mínimo” explicó Ruiz.

“Automáticamente sabemos que no está obligado a cotizarlo o reportar la novedad, pero si ese señor se ganase $ 1.500.000 ahí ya empezamos a hacer el cálculo, porque a ese $ 1.500.000 hay que restarle el porcentaje de costos que establece sobre los rendimientos, el porcentaje de costos del 27.5 % y si esa resta me da menos de $1.160.000 no hay que aportar al sistema” agregó el vocero.

Debe tener claras las ganancias que le dejará el CDT en el tiempo pactado con el banco o entidad elegida. Foto: tomada de Freepik

“Si me da $ 1.160.000 o más, hay que aportar el sistema, ¿listo? Entonces, como que el primer escenario yo no aporto sobre el capital, yo estoy aportando, son, sobre los rendimientos que me está dejando ese capital, siempre y cuando sean mayores a un mínimo”.

Cómo evitar pago de seguridad social por invertir en un CDT

“Sobre la sumatoria de varios certificados de depósito a término fijo, si la persona tiene 5 y son de $ 1 millón estamos hablando que son en total $ 5 millones, y si dice, quiero que me los paguen anualmente, pensemos que cada CDT le esté dejando una renta de $ 400.000 al año” añadió como ejemplo.

“Él va a recibir $ 400.000 al final del año. De manera individual, por ese CDT que recibe $ 400.000, no tendría que pagar. Pero como él tiene 5 CDT del mismo valor, ya no fueron $ 400.000 en diciembre, se volvieron $ 2 millones”.

“Con esa sumatoria de $ 2 millones, sí tendría que aportar, haciendo la resta de los costos, ya me da el ingreso neto y multiplicándolo por el 40 %. Eso me va a llevar a que tiene que aportar sobre el salario mínimo” finalizó sobre cómo reportar un CDT.

Sin embargo, el funcionario aclaró que sí la persona tiene varios CDT o fondos de inversión colectiva o arriendos y sus rendimientos por cada uno no superan el salario mínimo entonces no debe hacer aportes a seguridad social porque los montos no se suman.

Debe tener claro el IBC

Cabe recordar que para saber cuánto debe reportar mensualmente en PILA debe sacar el ingreso base de cotización (IBC). Este es el monto de los ingresos que se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte respectivo al momento de efectuar la cotización al sistema de seguridad social integral.

Para el cálculo de los aportes al sistema de seguridad social, el IBC, por regla general, no puede ser inferior a un salario mínimo ni superior a 25.

Descubra cómo reportar la novedad de un CDT a seguridad social. Imagen de rostichep en Pixabay

Si es trabajador independiente el IBC se obtiene así:

Si tiene ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tendrá la obligación de realizar sus aportes a seguridad social sobre un IBC del 40 % del valor mensual del contrato de prestación de servicios.

Si es rentista de capital hará sus aportes a seguridad social sobre un IBC del 40 % siempre que sus ingresos sean iguales o superiores a un salario mínimo; sin embargo, antes del cálculo podrá descontar los gastos en los que haya incurrido para la realización de su actividad en el mes.

(Vea también: La fortuna que vendieron fondos privados de pensión en junio, a pesar de reforma)

Para ello también puede acudir a la calculadora de la página oficial de la UGPP de este link https://www.ugpp.gov.co/calculadora-ibc y no quedar reportado con mora en la planilla mensual de aportes.

Si desea conocer otro ejemplo de cómo debe reportar en seguridad social las ganancias de un CDT mayores a un salario mínimo mensual la UGPP expuso este: