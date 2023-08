En las últimas horas la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, usó su cuenta de Twitter para criticar a Chef Burger, El Corral y Juan Valdez por el manejo de sus residuos en las calles de la ciudad.

Ella criticó a los locales de esas marcas, ubicados en la Zona T, por cuenta de un pobre manejo de desechos y por lo que podría ser contaminación del espacio público.

“¿Qué pasa El Corral, Juan Valdez y Chef Burger en la Zona Rosa? No hay derecho a que no separen, no reciclen y además rieguen y boten basura en cualquier lado. Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”, indicó la alcaldesa en Twitter.