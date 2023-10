Los Quesos Del Vecchio fueron creados por los hermanos Angelo y Antonio del Vecchio, que llegaron a Bogotá desde Italia. En 1923 instalaron una pequeña tienda en el barrio Ricaurte, donde comenzó su producción en Colombia, dice su página web.

Para la época, sus productos no eran muy conocidos para los bogotanos por lo que no eran muchos sus clientes, indicó El Tiempo en un artículo pasado; no obstante, poco a poco fueron ganando popularidad por su receta italiana, hasta que los productos llegaron a distintos supermercados, aeropuertos y tiendas del país.

En este video se resumen un poco la historia:

Cuando los hermanos Del Vecchio murieron, la empresa quedó en manos de sus esposas y luego fue manejada por los descendientes. Hasta hace algunos años, el gerente general era Carlos Miguel Santos del Vecchio.

Quién es el dueño de los Quesos Del Vecchio

Actualmente, el propietario de la empresa familiar es Alquería, que incorporó la marca de quesos a su portafolio en 2021, luego de tener afectaciones por la pandemia.

El negocio entre la compañía de leche y la marca se hizo bajo la aprobación Supersociedades.

Los Quesos del Vecchio lograron sobreponerse al momento duro y ahora son una de las marcas líderes en esos productos.

