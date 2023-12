No había casa en Colombia que no tuviera en un cajón de la cocina, una caja de fósforos para encender la estufa, prender las velas durante el ‘apagón‘ o quemar un hilo que quedaba suelto en los pantalones o camisas de los padres.

(Vea también: Cómo sonaba el ‘jingle’ de ‘Año Nuevo y Navidad’ de Caracol Radio la primera vez que salió)

Durante dos décadas, ese elemento hizo parte de la cotidianidad de los colombianos, pero las cosas empezaron a cambiar con los desarrollos de varias industrias, como cuando llegaron los encendedores y se masificaron las estufas eléctricas.

Eso sí, no hay dudas de que una de las marcas más recordadas por las familias es fósforos ‘El Rey’. Ese producto fue creado por la organización del mismo nombre fundada en 1933, en Manizales, y que popularizó las cajas que contenían esos pequeños elementos.

Guillermo Arango fue uno de los propietarios de ‘El Rey’, compañía que también tuvo a Oscar Mejía Gutiérrez como accionista y gerente, y quienes estuvieron durante 43 años en el mercado.

Lee También

Por qué desapareció fósforos ‘El Rey’

El declive de la empresa inició en la década del 2000, pues entraron al mercado colombiano nuevas marcas de fósforos y encendedores, producto que se popularizo porque era más fácil de usar.

Aunque ya en 1997 esa empresa se había declarado en quiebra, siguió funcionando por varios años más, hasta que en 2017 las ventas cayeron y, para 2018, llegó el adiós definitivo de una de las organizaciones bandera del país.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.