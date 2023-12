Las cifras de las ‘startups’ “made in Colombia” pasaron al tablero. La compañía Tusdatos.co expuso cuáles son las que más han crecido, según el promedio de sus ingresos entre 2021 y 2023, y encontró que Habi, plataforma dedicada a la compra y venta de vivienda, es la primera en la lista con una solida expansión de 1.14 7%. Solo este año registra ingresos de $ 344.000 millones.

Y aunque Rappi suele ser la primera que viene a la mente cuando se mencionan empresas de base tecnológica colombianas, el reporte explica que en este trienio sus ingresos apenas han subido un 5,44%, en promedio, lo que se explica por un crecimiento drástico de su oferta durante la pandemia, que no fue correspondido en el 2022, cuando las ventas cayeron drásticamente.

En todo caso, estos datos, que también resaltan el desempeño de Bold, Foodology, Laika o Frubana “confirman una expansión sólida y un rendimiento fuerte de estas startups durante los últimos años a pesar de los grandes retos económicos y políticos actuales”, analizó Santiago Hernández, CEO de Tusdatos.co. Además, afectados en Feria Buró ven la luz al final del túnel después de perder millones de pesos.

El informe no solo le hizo zoom a los ingresos, también se fijó en los egresos como una fuente para identificar qué tanto están invirtiendo las empresas. Allí contó cómo Habi y Bold, que lideran las cifras de crecimiento este año, también comandan los primeros lugares en este indicador.

“La primera, registró un aumento de egresos del 622 % calculando los últimos 3 años; y la segunda, del 293 %; Foodology también mostró un incremento importante de egresos superior al 230 %.”, subrayó.

Retos y fortalezas

Sobre las grandes ventajas del ecosistema emprendedor nacional, el Colombia Tech Report 2022-2023 exaltó al país como altamente exitoso en el levantamiento de fondos por parte de startups.

Es así como en la última década las empresas de base tecnológica locales levantaron un total de US $ 4.621 millones. Un monto pone a Colombia como el tercero de la región en la materia, solo por detrás de Brasil, con US $ 18.900 millones y México, US $ 6.050 millones.

Eso sí, hay múltiples retos. Por ejemplo, se halló que este tipo de firmas se enfocan más que todo en resolver problemas locales y nacionales, pero les falta una mirada global; además, el nivel de inglés de la mano de obra es bajo; y no han proliferado un número importante de unicornios, como sí pasa en Brasil.

De cara al próximo año, Jonathan Tarud, CEO de Tuily, indicó que las compañías colombianas deberán tener en el radar el acceso a financiamiento, la retención y capacitación de empleados y los cambios regulatorios si quieren escalar.

Los números consolidados más recientes dan cuenta de que en Colombia existen 1.327 startups en 31 sectores, principalmente financiero, retail y salud.

1. El negocio de Habi crece más de 1.000 %

Según el reporte, esta compañía ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 1.147 % entre 2021 y 2023, lo que la convierte en una de las de mayor escalabilidad. Brynne McNulty Rojas y Sebastián Noguera, sus fundadores, recibieron el premio Emprendedor del Año Forbes 2023.

2. Bold ya es una fintech que se expande 900 %

Al promediar los últimos tres años de operación, esta fintech ha logrado expandirse un 900 %. La compañía brinda soluciones financieras para emprendedores y ya pudo vincular a más de 400.000 mipymes en todo el país, ofreciendo tres tipos de datáfonos y un link de pago.

3. Foodology ha crecido 165 % a punta de sazón

Esta startup presume tener el grupo de restaurantes enfocados en domicilio (cocinas ocultas) más grande de América Latina. Además de Colombia, hoy está presente en México, Brasil y Perú, y tiene alianzas con celebridades como MrBeast, Maluma o Nobru.

4. Laika se enfoca en mascotas y vende 144 % más

La firma se define como la tienda en línea más completa para mascotas “creada por pet lovers para pet lovers”. Su portal ofrece más de 4.000 productos como alimentos, snacks o medicinas, y más de 17 servicios como medicina veterinaria prepagada o veterinario a domicilio.

5. Addi ya percibe un 127 % más en facturación

Los ingresos de esta fintech alcanzan $ 46.000 millones este año, para un crecimiento superior al 100 a% en el trienio. La firma fue creada por un grupo de jóvenes caleños, con la idea de ofrecer soluciones financieras a consumidores y comercios y acceder a créditos hasta en menos de tres minutos.

6. Frubana registra una subida del 125%

Esta startup, nacida en 2018, sirve actualmente a más de 70.000 restaurantes en Colombia, México y Brasil y se define como la tienda de los restauranteros en América Latina, a través de la cual estos comercios pueden hacer sus pedidos de alimentos y tenerlos en menos de 12 horas.

7. Chiper muestra un crecimiento del 109 %

Se promociona como una empresa que ayuda a los tenderos a que sus negocios crezcan. Actualmente, cuenta con presencia en Colombia, Brasil y México y su promesa es ayudar a que las tiendas puedan abastecerse en menos de 24 horas. El año pasado cerró con 130.000 comercios activos.

8. Platzi sigue sólida y crece al 100 %

Como es bien sabido, este es uno de los decanos del sector. Se trata de una de las plataformas de educación profesional en línea más grandes de América Latina, fundada en 2011 por Freddy Vega y Christian Van der Henst. Actualmente cuenta con más de 3 millones de estudiantes activos.

9. Avista, una idea creativa que crece 57 %

La compañía se enfoca en préstamos a personas reportadas en centrales de riesgo, sin historial crediticio o con deudas en otras entidades. Hoy en día ha llegado a más de 500 municipios en todo Colombia, y fue reconocida como una de las 50 fintech más incluyentes del mundo.

10. Rappi reporta una expansión de 5,4 %

El estudio también tuvo tiempo para Rappi, el unicornio colombiano que arroja ingresos de $ 387.438 millones en lo que va del año y ha crecido un promedio de 5,44 % desde 2021. La compañía está presente en nueve países y 350 ciudades de A. Latina y tiene más de 100 millones de descargas.

