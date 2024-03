Los productos de marcas blancas, aquellos que llevan el nombre o marcas del establecimiento o supermercado en donde se venden, han venido adquiriendo una mayor cuota de mercado en años recientes.

(Le puede interesar: Estos son los precios de pescados más baratos para Semana Santa en D1, Éxito y Jumbo)

Mediciones de Fenalco, por ejemplo, estiman que el 73 % de los consumidores reconoce que cuando va a mercar lleva siempre o con bastante frecuencia ese tipo de productos.

Las categorías que más se adquieren son las de aseo hogar y despensa (granos, arroz y aceites, entre otros). Para el 53 % de los consultados, la calidad de los productos marca propia es similar a la de las marcas premium y un 15 % considera que inclusive son de mejor calidad.

Entre los motivos por los cuales la gente está comprando un mayor volumen de esta clase de productos se mencionan los buenos precios, la calidad y la reputación del lugar de compra.

(Lea también: ¿Cuánto vale bolsa de leche de marcas que Invima ordenó retirar? Baratas en supermercados)

El fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues se señala que el año pasado las ventas de los productos de marca propia en los Estados Unidos crecieron 48 % y su cuota de mercado llegó al 20,1 %.

En el país, uno de los actores relevantes del comercio al detal es D1 en cuyo portafolio se cuenta una amplia gama de productos de la canasta familiar, rotulados con marcas de esa organización comercial.

Aseo personal, aceites, vegetales frescos y enlatados, pastas, lácteos y sus derivados, salsas, harinas, pasabocas, aguas y bebidas, productos de panadería y carnes, son algunas de las categorías que ofrece esta compañía, que en 2022 reportó ingresos por $ 13,9 billones, bajo el concepto de marca propia.

Pero, ¿qué empresas están detrás de estos productos? Para averiguarlo solo basta mirar las etiquetas y la información que estas contienen para descubrir un sinfín de nombres de compañías y sociedades que poco se conocen, y de otras que pese a tener alguna exposición producen para D1 a través de nombres que no son familiares para el público.

En una de las tiendas de esta empresa en El Poblado Fernanda Mejía estaba el miércoles al medio día comprando algunos productos de aseo para el hogar de la marca King. ¿Sabe dónde los fabrican? “Supongo que son importados”, responde.

Detrás de esa línea aparecen Mundial SAS, empresa ubicada en Guarne, Antioquia, que produce un quita grasa; BNS SA de Cajicá, Cundinamarca, que fabrica blanqueador en gel; B.B.C.C SAS de Palmira, Valle, que elabora polvo abrasivo, y Química Orión también de Guarne, Antioquia, que provee un limpiador multiusos.

(Lea también: Quién es el dueño de los jugos que venden en D1; es familiar de varios expresidentes)

De esta empresa, según un reporte de la Superintendencia de Sociedades, se sabe que fue constituida en octubre de 2004, y su objeto social es la elaboración y distribución de detergentes, teniendo como segunda actividad la venta de químicos primarios y la participación como socio o accionista en compañías cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario. En 2022 esta empresa contabilizó ingresos por más de $ 70.000 millones.

En otra sección de la tienda estaba Blanca Gómez, y en su canasta llevaba varios paquetes de parva con el rótulo “Horneaditos”. Ella tampoco sabía quién elabora estos productos y para su sorpresa descubre en una de las etiquetas de cruasanes a Industrias Alimenticias Perman, otrora una prestante panadería de Medellín.

“Pensé que esto ya no existía, hace tiempo cerró una tienda que tenía en Laureles y no volví a ver el logo rojo con algunas espigas de trigo que mostraba en sus empaques. Hasta ahora me desayuno que la empresa está vigente”, comentó la compradora.