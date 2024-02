Grupo Oikos dio buenas noticias para quienes compren vivienda en Colombia en 2024, por cuenta de la reducción que se viene en la inflación y las tasas de interés.

Para esto, la compañía logró consolidar operaciones en sus diferentes líneas de negocio y, en 2024, le apuesta a un año más dinámico.

Lo anterior, por cuenta de variables como la disminución gradual de la inflación y las tasas de interés, que permitirán tener un mejor entorno para quienes compren vivienda.

¿Por qué 2024 es buen año para comprar vivienda?

Grupo Oikos citó el caso del Banco de la República, que redujo en enero las tasas de intervención por segundo mes consecutivo y las llevó a 12,75 %, en parte, por las expectativas de una inflación a la baja.

Esto fue calificado por la compañía como un buen mensaje para la reactivación del sector constructor y, por ende, hay buenas noticias para quienes compren vivienda en 2024.

Además, es importante tener en cuenta que los bancos están prestando a 30 años y esto significa que las familias pueden acceder a créditos con cuotas más baratas que un arriendo en la misma zona donde deseen vivir.

“Estas decisiones son determinantes para sobrellevar la incertidumbre a nivel gubernamental y los efectos económicos en las familias”, explicó Luis Aurelio Díaz, presidente del Grupo Oikos.

Y agregó que, en el caso particular de Oikos Constructora, al ser un negocio muy sensible a las tasas y los subsidios, los retos en materia de ventas se transformaron en oportunidades para el cierre de negocios en lotes y otros desarrollos a los cuales normalmente no era fácil llegar.

Buenas noticias para quienes compren vivienda

Según el directivo, en 2024 habrá nuevos lanzamientos en proyectos de construcción y quienes compren vivienda tendrá dos buenas noticias.

Por un lado, con la inflación cediendo, la valorización de los activos será alta. Y, de paso, cuando a las familias les entreguen los inmuebles, contarán con tasas muy competitivas para el crédito a largo plazo.

De otro lado, sobre subsidios de vivienda y Mi Casa Ya, Díaz insistió que es fundamental no solo la reducción de los intereses a pagar, sino más claridad en el tema.

“Ante este escenario, para el 2024 estamos buscando y desarrollando proyectos que no dependan de subsidios recurrentes, sino solamente de caja de compensación”, agregó.

De otro lado, el presidente de Grupo Oikos destacó su línea de Operación Inmobiliaria, que logró mitigar la caída de las ventas de vivienda nueva con la oferta que está en arriendo.

“La gente prefiere vivir en arriendo temporalmente y no comprar por la falta de capacidad, producto de las tasas altas; segundo, cuando la inflación aumenta los proyectos de vivienda nueva tienen que subir precios para que se puedan construir y generar cierre financiero”, anotó.

